Рецензия на фильм «Ворон» с Биллом Скарсгардом

В прокат вышел «Ворон» с Биллом Скарсгардом и певицей FKA Twigs — кинокомикс, наследующий одноименному культовому фильму 1994 года. «Лента.ру» рассказывает о том, какой получилась история бессмертного мстителя, поставленная режиссером «Белоснежки и Охотника» Рупертом Сандерсом.

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Вяло размышляя о самоубийстве, рослый татуированный доходяга Эрик Дрейвен (Билл Скарсгард) видит в дверное окошко своей палаты новую пациентку родной психбольницы Шелли (FKA Twigs). Она оказалась здесь, скрываясь от зловещего Винсента Роуга (Дэнни Хьюстон) — бизнесмена, который в свободное время поставляет в ад свежие души, обеспечивая тем самым себе место на этом свете.

Дата выхода: 22 августа;

22 августа; Страна: Великобритания, Франция, США;

Великобритания, Франция, США; Продолжительность: 1 час 51 минуты;

1 час 51 минуты; Режиссер: Руперт Сандерс;

Руперт Сандерс; В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Сами Буажила.

Эрик и Шелли моментально влюбляются друг в друга и сбегают из дурки. Через некоторое время их настигают подручные Роуга, в результате чего Шелли гибнет, а Эрик оказывается в Чистилище. Здесь безымянный бомжеватый господин (герой Сами Буажила в титрах значится как Кронос, но имя в фильме не звучит) предлагает Дрейвену вернуться, отомстить Роугу и тем самым вернуть себя и возлюбленную к жизни. Теперь Эрик — все такой же туповатый, но практически бессмертный мститель. Правда, вскоре выясняется, что для успеха ему необходимо заключить с силами зла несколько более сложный договор.

Мертвого мстителя Эрика Дрейвена придумал в 1981 году художник Джеймс О’Барр. Источником вдохновения была личная трагедия — гибель девушки Джеймса под колесами машины с пьяным водителем за рулем. «Ворона» О’Барр начал рисовать во время службы в армии США. Полк стоял в Берлине — отсюда готический стиль романа. За основу завязки сюжета художник взял новость о влюбленной паре, убитой на улицах Детройта из-за двадцатидолларового помолвочного кольца. После демобилизации Джеймс заканчивал книгу, работая в автомастерской. «Ворон» несколько лет пролежал в столе, а в 1989-м был впервые опубликован и обрел культовый статус. В начале девяностых комикс было решено экранизировать в виде мюзикла с Майклом Джейсоном, однако этот проект был отвергнут О’Барром. Постепенно созрела идея проекта с австралийским визионером Алексом Пройасом в качестве режиссера.

На главную роль в разное время претендовали Ривер Феникс и Кристиан Слейтер, однако утвержден был Брэндон Ли — молодой актер, у которого на счету было всего три фильма.

Известен он был прежде всего благодаря великому отцу Брюсу, однако Пройас поверил в Брэндона, который невероятно включился в проект, сбросил двадцать фунтов веса, сам сыграл в фильме на гитаре и принял живое участие в постановке хореографии боевых сцен. Всем было очевидно, что «Ворон» станет для Ли прорывом, однако по фатальной случайности его застрелили прямо во время съемок одной из сцен. Пройас взял перерыв в съемках, фильм получил репутацию проклятого — ранее на площадке уже были пострадавшие. В итоге картина была доделана с помощью компьютерной графики и каскадера Чада Стахелски — будущего режиссера «Джона Уика». Фильм и любовно собранный готический саундтрек (The Cure, Nine Inch Nails, Генри Роллинз и другие) моментально стали не просто культовыми, а легендарными.

Идея перезапуска «Ворона» возникла в 2008 году — после трех разной чудовищности сиквелов. Режиссер Стивен Норрингтон («Блэйд») собирался принципиально сменить эстетику — вместо индустриальной готики Пройаса предложить зрителю более реалистичный, почти документальный антураж. Однако этот проект был похоронен, а позднее над сценарием успел немного поработать даже Ник Кейв. На роль нового Эрика Дрейвена за 15 лет успели попробоваться звезды нескольких поколений — от Ченинга Татума и Райана Гослинга до Джеймса Макэвоя и Александра Скарсгарда. Роль в итоге получил брат Александра Билл — об умении хорошо смотреться в мрачном гриме он заявил еще в роли Пеннивайза из дилогии «Оно». Режиссером стал Руперт Сандерс — бывший клипмейкер и, что называется, крепкий ремесленник, умеющий работать с чужими концептами («Белоснежка и Охотник», «Призрак в доспехах»).

Сандерс сразу заявил, что его фильм будет не ремейком, а новой адаптацией исходного комикса, и эта реплика много говорит о самонадеянности постановщика, решившего запросто выбраться из могучей тени великого предшественника.

Сердцевину первого «Ворона» составляли две важных, не очевидных беглому взгляду идеи, два препятствия, которые было необходимо преодолеть режиссеру. Первое — простенькое: с самого начала мы знали, что героя невозможно убить. Ближе к концу в этом правиле появлялось маленькое «почти», но все же слишком ненадолго и слишком незначительно, чтобы всерьез переживать за жизнь Эрика Дрейвена. От Алекса Пройаса, соответственно, требовалось так выстроить антураж, темпоритм, хореографию фильма, чтобы он удерживал внимание на протяжении ста минут. И никакого труда не стоит убедиться, что найденные постановщиком решения (включая цветовое и световое) прекрасно работают и сегодня, тридцать лет спустя. Вторая сложность была в том, что, если говорить о переживаниях, то в центре «Ворона» прежде всего скорбь — чувство интимное и вряд ли привлекательное для широкого зрителя. Этот мотив был усилен еще и трагическими обстоятельствами производства, так что можно только восхищаться мужеством Пройаса, который сугубо художественными методами превратил фильм в памятник его безвременно павшей звезде.

Формально Сандерс в своей ревизии действовал вполне разумно, стараясь максимально отмежеваться от сравнений с оригиналом, которых в данном случае все равно не избежать. Месть как двигатель сюжета здесь заменена любовью — сам по себе этот шаг выглядит вполне благородно. Помрачневший за прошедшие три десятилетия Детройт сменила Прага — одна из готических столиц не только Европы, но и всего мира. Смена имиджа и прически главного героя привели к тому, что имидж Скарсгарда ближе всех предыдущих «Воронов» (среди них Венсан Перес и Марк Дакаскос) к сценической маске Питера Мерфи из группы Bauhaus, которой вдохновлялся О’Барр. Однако все эти изменения не создали герою новое лицо, а лишь унифицировали — и Эрика Дрейвена, и его историю. Слоган фильма 1994-го «Мрачнее летучей мыши» (Darker than the Bat) к новой картине никак не подходит. Да и пара Роберта Паттинсона и Зои Кравиц из последнего «Бэтмена» куда больше (внешне и по духу) похожа на Эрика и Шелли.

Уже первые сцены говорят о том, что в механике работы фильма 1994 года Сандерс разобраться не пожелал. Вместо нового прочтения трагического комикса О’Барра он предложил помесь вялой эмо-мелодрамы и «Джона Уика» — в последнем сходстве видится горькая ирония. Час экранного времени «Ворона» уходит на ненужную предысторию гибели героев, которая больше всего похожа на щедро разбавленный клип на песню Рианны We Found Love. Дальше следует двадцать минут с элементами визуального стиля «Сталкера» Андрея Тарковского (отметим также мелькающую во флешбэках раненую лошадь), а затем — кровавая баня на пятнадцать минут, самые яркие эпизоды которой уже показывали в трейлере.

Ну а самое печальное заключается в том, что фильм Сандерса не предлагает ничего нового — ни в плане осмысления «Ворона», ни в отношении жанра кинокомикса в целом. Все линии сравнения неслучайно уходят в более или менее отдаленное прошлое: если «Ворон» в чем-то похож на своего героя, то в том, что тоже напоминает не очень свежего мертвеца, пытающегося скрыть следы разложения примитивным макияжем.

Фильм «Ворон» (The Crow) вышел в российский прокат.