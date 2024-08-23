Александр Людвиг сыграет главную роль в постапокалипсисе «Когда наступит ночь»

Звезда «Викингов» Александр Людвиг исполнит главную роль в постапокалиптическом хоррор-триллере «Когда наступит ночь». Компанию ему составят Дафни Кин и Саманта Лоррэйн.

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Сюжет фильма описывается, как смесь «Птичьего короба» и «Спуска». История будет разворачиваться на фоне катастрофического события, угрожающего человечеству. Две сестры должны выполнить некую миссию, от которой зависит судьба всего человечества и постараться выжить.

Картина станет режиссерским дебютом актера Джея Эрнандеса («Отряд самоубийц»). Съемки фильма начнутся в сентябре в Ванкувере.