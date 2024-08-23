«Москва — город кино». Как и почему в Москве создают кинокластер мирового уровня

23 августа стартует Московская международная неделя кино. Гостей ждут кинопоказы, экскурсии по съемочным площадкам, встречи и мастер-класс от лидеров киноиндустрии.

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Московская международная неделя кино (ММНК) проходит впервые. Она организована столичным Департаментом культуры и Агентством креативных индустрий в рамках проекта мэра столицы Сергея Собянина «Москва — город кино». На время проведения масштабного мероприятия город превратится в живую киностудию.

Всего в рамках мероприятия состоятся сотни бесплатных кинопоказов и десятки экскурсий на 100 площадках по всему городу. В программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Турции, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кинолент и мультфильмов. В деловой программе примут участие зарубежные эксперты, а всего в Неделе кино примут участие более 40 стран.

Праздник кинематографа важен как для зрителей, которые познакомятся с лучшими мировыми лентами, так и для представителей кинопроизводства со всего мира — для них Неделя кино станет крупной платформой для обмена опытом.

Программа Недели кино поделена на два блока: городская и деловая. На площадках по всему городу, например в Музее Москвы, на Хохловской площади, в Технограде, «Царицыне», в парке «Зарядье» и других крупных локациях специально подготовлены кинозалы под открытым небом. Также показы фильмов пройдут и в сетевых кинотеатрах.

Превзойдем Голливуд

Особой площадкой для участников и посетителей ММНК станет Кинопарк «Москино». Цель организаторов — продемонстрировать развитие возможностей для кинематографистов в столице. Поэтому ключевое значение имела площадка, созданная как уникальный кинокомплекс для натурных съемок, площадь которого будет превосходить Голливуд.

«ММНК — логичный шаг для развития индустрии. Мы участвуем в создании Московского кинокластера, который, я уверен, будет доминировать в мире, как Голливуд, Болливуд и китайское кино, — подчеркнул генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. — Создание инфраструктуры для съемок в столице вполне логично сейчас начать наполнять смыслами».

В кинокластере пройдет серия экскурсий. Гостям покажут весь цикл производства фильмов и познакомят с инфраструктурой кинопарка.

«За последние пять лет объем государственных и частных вложений в кинематограф возрос в пять раз. Еженедельно в кинотеатрах нашей страны выходят четыре отечественных картины и на платформах — минимум четыре сериала, — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. — Кино становится разным, зритель имеет возможность найти то, что ему точно понравится. Тем ценнее усилия, которые идут не только в расширение возможностей кинопроизводства, но и в расширение кадровой и инфраструктурной базы. Безусловно, лидером по количеству таких вложений в кинематограф сейчас стала Москва».

Укрепим сотрудничество

В фокусе внимание организаторов ММНК — укрепление международных связей и поиск новых партнеров. О производстве кино в других странах расскажут приглашенные лидеры индустрии. Гостей ММНК ждут мастер-классы известных российских и зарубежных специалистов. Например, сценариста культовых турецких сериалов «Постучись в мою дверь» и «Ранняя пташка» Айсе Кутлу и американского сценариста Дэвида Маркони, работавшего над картинами «Иностранец» и «Крепкий орешек 4.0».

В рамках деловой программы представители министерств культуры из России, Индии, Бразилии, Индонезии, Никарагуа и других стран обсудят стратегии развития и поддержки креативной отрасли. Также среди тем для международных дискуссий кинопарки как точки притяжения для туристов, особенности медиапрозводства в странах Ближнего Востока, популяризация и развитие жанра документального кино и многое другое.

«Геополитические реалии изменили все: локации съемок, партнеров, — отметил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. — На ММНК приедут сотни зарубежных участников с целью налаживания новых связей. Мы же хотим представить нашу красавицу-Москву как мощный растущий кинокластер, который, я убежден, в ближайшие годы станет одним из мировых центров кинематографа».

Одна из ключевых частей деловой программы — работа зарубежных кинокомиссий. Эксперты из Таиланда, Индии, Египта, ОАЭ и других стран оценят потенциал столицы для будущих съемок.

Также в рамках фестиваля пройдет общегородская акция «Ночь кино». В этом году программа «Открытые границы» объединила фильмы с трех континентов, призеров ведущих международных фестивалей. Фильмы рассказывают о человеческих судьбах через призму социальных реалий, традиций, культур. Почти в каждой картине в центре сюжета — история женщины. Также состоятся девять профессиональных фестивалей, которые представят разнообразие российской киноиндустрии.

Продлится Московская неделя кино до 28 августа включительно, зарегистрироваться на бесплатные мероприятия можно на сайте moscowfilmweek.ru.

Площадки «Городской программы» Московской международной недели кино

Акватория ЗИЛ;

Кинобаржа «Париход»;

Крыша «Новотель Новослободская»;

Парк «Зарядье»;

Кинопарк «Москино»;

Хохловская площадь;

Бассейн «Чайка»;

Крыша «Новотель Киевская»;

Музей Москвы;

Техноград;

Музей-заповедник «Царицыно»;

Сад имени Баумана;

Парк Горького;

Парк Олимпийской деревни;

Таганский парк;

Парк «Ангарские пруды».

Прямая речь

Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы:

«Организованная впервые Московская международная неделя кино соберет 130 международных делегатов из 47 стран со всего мира, включая министров культуры и креативной экономики и топ-менеджмент крупнейших зарубежных продакшенов. Сейчас развитие киноиндустрии в нашем городе достигло уровня, когда мы готовы продемонстрировать всему миру, что "Москва — город кино"».

Теперь уже не мы повторяем чьи-то наработки в кинопроизводстве, как было еще в 2022 году, а представители крупнейших зарубежных продакшенов, профильных министерств по развитию сферы кино приезжают, чтобы познакомиться с нашим опытом.