Создатели нового «Мира Юрского периода» хотят сделать фильм культовым

В середине июня стартовали съёмки новой части «Мира Юрского периода» от Гарета Эдвардса — постановщика «Создателя» и «Изгоя-один». Актёр Джонатан Бейли, который сыграет в ленте, недавно высказался по поводу ленты.

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По его словам, картина точно получится удачной, поскольку над ней работает профессиональная команда. Она хочет вернуть франшизу к величию, которого достиг «Парк Юрского периода» в своё время.

"Новая часть чувствуется очень хорошо. Складывается ощущение, что всё в надежных руках. Мы хотим достичь того, чего добились оригинальные фильмы".

В актёрский состав вошли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Подробности сюжета будущей ленты пока не раскрываются.

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.