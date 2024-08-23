Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» сравнил шоу с «Оппенгеймером»

Шоураннер сериала «Властелин колец: Кольца власти» Патрик Маккей сравнил второй сезон шоу с фильмом «Оппенгеймер». Сравнение касается именно темы, затрагиваемой во втором сезоне проекта.

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По словам Маккея, новый сезон «Колец власти» представит силу, которая может изменить мир: притом не до конца понятно, в хорошую или плохую сторону.

"Мы как бы сравниваем это с «Оппенгеймером». У нас тут великая сила, которая меняет мир, и никто точно не знает, к добру это приведёт или ко злу".

Напомним, события второго сезона развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье.

Продолжение новой истории по вселенной культового писателя Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. Во втором сезоне будет восемь серий, а финал состоится 17 октября.