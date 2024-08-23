«Разочарование»: критикам не понравился ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом

Сегодня состоялась мировая премьера ремейка фильма «Ворон». Судя по оценкам критиков, картина получилась плохой. На сайте Rotten Tomatoes у неё 22% свежести.

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По мнению критиков, лента выглядит скучно и плохо реализует оригинальную концепцию из комиксов. Ещё ругают повествование и сюжетную линию главного героя. Но есть и положительные моменты. Среди них: эмоциональная история любви и отчаяния из-за того, что не можешь её вернуть.

«"Ворон" использует знакомую концепцию и превращает её в одну из самых скучных историй о происхождении подобных персонажей. Лента стала такой же плохой, как и подобные ремейки».

«Ремейк увязает в излишней, заезженной предыстории и повествовательных нитях, которые бросаются в глаза отсутствием эмоциональной серьёзности».

«После стольких лет обсуждений, фильм, в мире, где оригинала с Брэндоном Ли никогда не бы существовало, это все равно вызвало бы разочарование».

«Настоящая проблема сводится к сценарию и исполнению, а также к неспособности решить один большой вопрос, на который действительно должны ответить все перезагрузки: зачем эта история нужна и почему сейчас?»

Один из критиков оставил более-менее положительный отзыв, отметив, что если ничего не ждать от ленты, то она сможет удивить.

«Если у вас есть хоть какой-то интерес к «Ворону», и вы готовы посмотреть фильм непредвзято, фильм вас удивит. Он намного лучше, чем вы ожидали, и, в некоторых моментах, на самом деле чертовски хорош».

Лента официально вышла в России ещё вчера.