Стартовали съемки комедийного сериала «Три сестры»

В Нижнем Новгороде проходят съемки комедийного сериала «Три сестры». Съемочная группа работает на набережной Федоровского, пишет «КП-Нижний Новгород».

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В центре сюжета три сестры — Ира, Оля и Маша, которые мечтают переехать из Нижнего Новгорода в Москву за счет своей матери, богатой владелицы ювелирного бизнеса. Одна из девочек мечтает получить в столице высшее образование, вторая — перевезти свою семью, а третья грезит о большой карьере. Однако их мама, Татьяна, имеет иные планы: она вернулась из отпуска с молодым возлюбленным, который на 15 лет ее младше.

Режиссером картины выступила Маруся Трубникова. Главные роли исполнят Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юля Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман и другие.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородец Марк Эйдельштейн снимается в сериале о сербской мафии «Жар».