«В поисках отца»: как растут дети в России

По данным Росстата, почти 40% российских семей с детьми в 2021 приходилось на семьи матерей-одиночек. Нередко воспитывать ребенка одинокой маме помогает бабушка, а иногда бабушка оказывается единственным родителем и воспитателем. В этом материале мы рассмотрим статистику, поговорим о вызовах, с которыми сталкиваются такие семьи, и попытаемся понять, кто и как может помочь детям.

© Кадр из сериала "Юг", Okko

Статистика

Социологи проанализировали данные Всероссийской переписи населения 2021 года и пришли к выводу, что в последние десятилетия доля полных семей снижалась. Статью экспертов в журнале «Демографическое обозрение» изучил РБК. В 2002 году на семьи с мамой и папой в России приходилось 39,7% от всех семей, а в 2021-м этот показатель упал до 20,7%.

При этом в статье исследователей ВНИИ труда Минтруда России «Неполные семьи в регионах России: масштабы и социально-экономические характеристики», с которой также ознакомилось издание, отмечается, что в последние десятилетия доля неполных семей в России выросла почти в два раза - до 38,5% в 2021 году.

И в подавляющем большинстве случаев у неполных семей «женское лицо» - в 81% всех неполных семей ответственность за материальное благополучие несовершеннолетних детей лежит на плечах одиноких матерей.

По оценке социологов, одинокие мамы также часто живут в «сложных семьях», то есть вместе с другими родственниками. В городах в таком положении находятся 40% одиноких мам, а в деревнях — 50%. У этих мам нередко возникают материальные сложности, поэтому совместная жизнь с другими родственниками помогает им сводить концы с концами.

Жизнь без отца и эмоциональное развитие

Психологи считают, что дети, воспитывающиеся одним родителем, могут сталкиваться с рядом психоэмоциональных проблем. Отсутствие родителя может спровоцировать рост тревожности, проблемы с самооценкой и трудности в формировании устойчивой идентичности.

Значение отца как мужской ролевой модели важно для формирования идентичности и у мальчиков, и у девочек. Без этого примера дети могут испытывать трудности с пониманием и принятием социальных норм и ролей. Наличие отцовской фигуры помогает ребенку лучше адаптироваться в обществе и формировать здоровые межличностные отношения.

© Кадр из сериала "Юг", Okko

Доктор Линда Нильсен, профессор подростковой и педагогической психологии из Университета Уэйк-Форест, пришла к выводу, что девочки, у которых в детстве были крепкие отношения с отцами, получают более высокие оценки, больше зарабатывают и более эмоционально устойчивы во взрослом возрасте.

Преимущества присутствия фигуры отца распространяются и на мальчиков. Forbes рассказал о серии исследований, показавших, что матери часто более опекающие, а отцы позволяют детям разбираться во всем самостоятельно.

Иногда нужно подбросить ребенка в воздух или позволить ему упасть на улице, чтобы он мог как можно раньше изучить параметры страха и не столкнуться с фобиями в будущем, отмечает журнал.

Значение психоэмоциональных проблем, связанных с фигурой отца, отражено в массовой культуре. Одна из самых популярных песен группы The Temptations — Papa Was A Rolling Stone (с англ. «Папа был перекати-поле») — рассказывает о боли, которую детям причинил отсутствующий отец. А советский писатель Федор Абрамов выпустил повесть «Безотцовщина», в которой становлению мальчика-подростка помогает трудолюбивый мужчина, приехавший в деревню из города.

В онлайн-кинотеатре Okko 22 августа 2024 года вышел сериал «Юг», рассказывающий о вызовах, с которым сталкивается ребенок в поисках отца. Главный герой сериала Юг Кипень — скромный мальчик, воспитанный бабушкой. Его мама умерла, когда он был совсем маленьким, а своего отца Юг никогда не встречал.

© Кадр с премьерного показа сериала "Юг", Okko

Общается Юг в основном с Эльфом Николаем из компьютерной игры. А главный страх мальчика - потерять бабушку, к которой он сильно привязан. Когда Югу исполняется 14 лет, он узнает, что его отец жив и все эти годы помогал ему на расстоянии. Мальчик решает отправиться на поиски отца - по пути ему встретится множество людей, а некоторые из них станут его наставниками. Юг - обладатель примерно 15 фобий, с которыми ему придется бороться на пути к отцу.

По словам автора сценария сериала Алима Бесчокова несмотря на то, что сам он вырос в полной семье, тема безотцовщины всегда была для него актуальной.

«Мои родители очень много работали. У мальчиков в период пубертата возникает много вопросов, и есть желание найти на них ответы, поэтому мне было важно рассказать историю становления подростка. Мне кажется, эта история близка всему нашему поколению», - заметил он.

Действительно близка тема оказалась и режиссеру сериала «Юг» Ивану Соснину, так как она с ним «с самого детства».

«Я сам вырос без отца, никогда его не видел. И когда я прочитал сценарий, то подумал, что это написано, как будто специально под меня. История Юга показалась мне очень близкой и родной, поэтому я и взялся за эту тематику», - пояснил он.

Сериал снят в жанре фильма-путешествия, герои которого находятся в дороге. И благодаря тому, что мальчик Юг оказывается в разных регионах страны, зрители смогут также увидеть интересные факты, которые касаются людей и достопримечательностей именно этой части России.

Кто заменит отца

Как отмечают психологи, важно не просто существование биологического отца в жизни ребенка - решающую роль играет присутствие эмоционально вовлеченной отцовской фигуры. Роль отца может быть частично восполнена другими взрослыми мужчинами в окружении ребенка - дядями, дедушками, старшими братьями или наставниками (учителем, руководителем кружка, тренером). Психологический эффект от присутствия (или даже временного появления) этих фигур может смягчить проблемы, возникающие у детей с одним родителем. Так произошло и с героем сериала Okko - во время поисков отца ему встречались люди, которые смогли поддержать его и дать чувство защищенности.

В свою очередь системный семейный психотерапевт Лариса Никитина обратила внимание на то, что в тех случаях, когда это возможно, матери стоит помочь ребенку сохранить контакт с отцом.

© Кадр из сериала "Юг", Okko

Из лояльности к матери мальчик может внутренне отказаться от «отца в себе», а это грозит «исключением» себя из общества или нормальной жизни. «Исключение» может проявляться в отказе от учебы, хорошей профессии или даже в совершении преступлений, считает она.

Если у ребенка, живущего в семье с одним родителем, возникли трудности, одним из возможных решений могут стать программы наставничества. Весной 2024 года в Госдуму внесли законопроект об обеспечении наставниками детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Авторы законопроекта предложили создать реестр наставников на базе государственных информационных платформ. По задумке авторов, назначать наставника смогут комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Директор благотворительной организации «Наставники Детям» Нина Воронцова рассказала «Коммерсанту», что институт наставничества способен помочь социализации ребенка и решению сложных подростковых кризисов.

«На этапе изменений, через которые проходят подростки и физиологически, и эмоционально, нужен стабильный уверенный взрослый, который выслушает и поддержит», - подчеркнула эксперт.

В некоторых случаях хороший наставник способен поддержать ребенка лучше, чем это сделал бы присутствующий, но авторитарный и холодный отец. Именно эмоциональная близость и поддержка со стороны родительских фигур помогают становлению здорового во всех смыслах человека. Как подчеркивают психологи, иногда важнее всего донести до ребенка, что отсутствие отца или матери не делает его семью неполноценной. Полноценная личность развивается не только в полной семье и даже один любящий родитель способен обеспечить ребенку предсказуемую, комфортную и безопасную среду.