Триллер «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли выйдет в России

Кинокомпания «Вольгá» представила трейлер фильма «Субстанция» на русском языке. Лента получит официальный прокат в России, который стартует 19 сентября. Главные роли в картине сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли.

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Лента расскажет про голливудскую звезду Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе этого появляется молодая и сексуальная Сью, которая становится с Элизабет одним целым.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат Working Title Films.

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы. Фильм получил награду за лучший сценарий. Режиссёром картины выступил Корали Фаржеа.