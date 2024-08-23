У сериала по "Последнему богатырю" появился большой тизер с Сухоруковым

У сериала "Последний богатырь. Наследие" появился новый тизер, который длится почти полторы минуты.

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Проект, расширяющий вселенную популярной фэнтезийной франшизы, выйдет уже в грядущем сентябре в онлайн-кинотеатре START.

В ролике можно видеть Виктора Сухорукова в образе вождя чуди.

По сюжету Ивану уже 50, и у него есть две дочери: старшая - богатырка Марья - и младшая - начинающая колдунья Софья. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь Белогорья. Поэтому Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в волшебном городе.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Александр Лыков и другие.