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У сериала по "Последнему богатырю" появился большой тизер с Сухоруковым

У сериала "Последний богатырь. Наследие" появился новый тизер, который длится почти полторы минуты.

У сериала по «Последнему богатырю» появился большой тизер с Сухоруковым
© Российская Газета

Проект, расширяющий вселенную популярной фэнтезийной франшизы, выйдет уже в грядущем сентябре в онлайн-кинотеатре START.

В ролике можно видеть Виктора Сухорукова в образе вождя чуди.

По сюжету Ивану уже 50, и у него есть две дочери: старшая - богатырка Марья - и младшая - начинающая колдунья Софья. Визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь Белогорья. Поэтому Софье придется отправиться в Москву, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье - сразиться со злом в волшебном городе.

В ролях: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый, Александр Лыков и другие.

Фильмы и сериалы
Последний богатырь
Эвелина Мазурина
Арина Рожкова
Никита Кологривый
Олег Чугунов
Кирилл Зайцев
Дмитрий Лысенков
Виктор Хориняк
Владислав Ветров
Татьяна Догилева
Александра Урсуляк
Александр Лыков
Александр Устюгов
Юлия Пересильд
Елена Яковлева
Виктор Сухоруков