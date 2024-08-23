Создатель «Коня БоДжека» выпустит новый взрослый мультсериал для Netflix

Netflix представил новый комедийный мультсериал от создателя «Коня БоДжека» Рафаэля Боб-Ваксберга. Анонс состоялся на юбилей оригинального шоу про депрессивного коня, который стартовал в 2014 году и завершился в 2020-м, получив положительные отзывы от зрителей и критиков.

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Новый проект получил название Long Story Short («Короче говоря»). Шоу вновь будет взрослым комедийный мультсериалом и расскажет историю одной семьи на протяжении многих лет: о взаимоотношениях родственников друг с другом, их совместных шутках и старых травмах, которые оказывают влияние на их повседневную жизнь.

«Короче говоря» выйдет в 2025 году на Netflix, производство вновь ведёт компания The Tornante Company. Точная дата премьеры, трейлер и остальные подробности появятся позже.