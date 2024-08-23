В «Дэдпуле и Росомахе» главные герои могли посетить вселенную комиксов Marvel

Фильм «Дэдпул и Росомаха» дарит зрителям много разнообразных персонажей и событий. Но фильм мог стать ещё круче и безумнее. Художник Marvel Studios Энди Парк показал любопытный концепт-арт для картины.

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На арте видно, что в какой-то момент Дэдпул (и, вероятно, Росомаха) могли посетить вселенную комиксов Marvel. Создатели ленты хотели, чтобы болтливый наёмник познакомился с комиксными Мстителями: Тором, Халком, Железным человеком, Соколиным глазом, Капитаном Америка и Чёрной вдовой.

К сожалению, а может и к счастью, этот концепт так и остался концептом.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» стал хитом — его сборы превысили $ 1,1 млрд, а ещё картина стала самой кассовой среди всех фильмов с рейтингом R. В России блокбастер тоже показывают, но без лицензии.