Опубликован новый трейлер психологического триллера «Трасса»

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер оригинального сериала «Трасса». Психологический триллер стартует 5 сентября, в первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Трасса» расскажет историю судьи, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью. Курортный городок становится местом страшного преступления, при этом Светлана и её приёмная дочь Кира каким-то образом связаны со всем происходящем.

Главные роли в сериале сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Александр Ильин мл. («Интерны»), Анна Михалкова («Повелитель ветра») и другие актёры. Режиссёром выступил Душан Глигоров («Хрустальный»), сценарий написал Олег Маловичко («Лёд 3»).