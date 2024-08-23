Эпизоды картины «Василий Теркин»‎ будут снимать в районах Таджикистана

Кинокомпания "Русское поле" планирует снять несколько эпизодов первой полномасштабной экранизации поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин" в Таджикистане в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в киностудии "Таджикфильм".

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Как отмечается в сообщении, республику уже посетил режиссер картины Карен Геворкян и оператор Александр Шабатаев, они встретились с директором киностудии Махмадсаидом Шохиёном. Съемки планируется провести в Варзобском, Файзабадском и Шахринавском районах республики, а также в Душанбе.

На киностудии отметили, что сцены, которые будут снимать в республике, будут отражать вклад таджикского народа в победу в Великой Отечественной войне. В республике для этого ведется подбор актеров, одежды и реквизита.

Съемки "Василия Теркина" стартовали в апреле в Калининградской области. Фильм расскажет о фронтовой жизни солдата, который проходит всю Великую Отечественную войну, не теряя смелости и веры в победу. Василий Теркин является вымышленным персонажем и собирательным образом советского солдата, который впервые появился на странице газеты "На страже Родины" в 1940 году во время советско-финляндской войны.

Над образом Теркина трудилось несколько авторов, но наибольшую известность он приобрел после выхода отдельной книги Твардовского "Василий Теркин" в 1942 году с еще незавершенным произведением. Многие фразы из поэмы стали крылатыми, она неоднократно становилась основой для театральных постановок, а сам Твардовский в 1946 году за нее получил Сталинскую премию I степени. При этом полномасштабных экранизаций произведения пока не снимали.