Егор Крид сыграет главную роль в фильме с рейтингом 18+

Российский актер и певец Егор Крид приоткрыл завесу тайны над своим новым фильмом. Во время стрима он заявил, что снимается в ленте с рейтингом 18+, так что его малолетние фанаты не смогут взглянуть на своего кумира в кино.

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Разве что только в сопровождении родителей или взрослых друзей. Фильм, в котором я сейчас снимаюсь — 18+. Поэтому, если вдруг вам нет 18 лет, то вам придется потом на этот фильм идти со взрослыми.

Вот так вот. Егор Крид Ранее Егор уже играл главную роль в фильме — это была комейдиная мелодрама «(НЕ)идеальный мужчина».

Фильм вышел в прокат в 2019 году и был разгромлен критиками. При этом он собрал в кинотеатрах свыше 8 миллионов долларов.