Ярмарка трудоустройства пройдет в столичном центре «Профессии будущего»

В центре «Профессии будущего» пройдет фестиваль «Кадры решают все» для желающих найти работу в сфере промышленности. Гостей ждут встречи с работодателями, деловые игры, индивидуальные консультации и многое другое. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.

«В День российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, наш центр в партнерстве с Госфильмофондом организовал мероприятие для соискателей, которые хотят развивать карьеру в промышленной отрасли. Это направление остается среди самых востребованных в городе, зарплаты представителей рабочих специальностей на сегодняшний день — одни из самых высоких. Например, в зависимости от разряда и количества отработанных смен сварщик может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. В нашей агрегированной базе представлено более 45 тысяч вакансий в промышленности. Чтобы повысить квалификацию или освоить новую специальность, в центре “Профессии будущего” можно пройти короткие образовательные программы продолжительностью до 3,5 месяцев», — рассказал директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Актуальные вакансии на фестивале предложат более 20 столичных промышленных предприятий. В их числе Московский машиностроительный завод «Авангард», Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» имени А.И. Привалова, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» и ФГУП «Московский эндокринный завод».

Кроме того, соискатели смогут получить индивидуальную консультацию карьерного наставника, пройти профориентационное тестирование с помощью нейротрекера, а также принять участие в деловой игре «Лабиринт эмоций» и тренинге «Синемалогия». Мероприятия проведут 27 августа с 14:00 до 18:00, а завершится фестиваль показом фильма «Карьера Димы Горина».

Центр «Профессии будущего» находится по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. За три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных специальностей в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей. Помимо этого, здесь проводят программы комплексной профориентации для учеников девятых классов.