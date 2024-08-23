Телекритик оценил продолжение «Ворониных»

Из-за продолжения съемок сериала «Воронины» начались скандалы, в том числе на фоне замены актеров, рассказал NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. Эксперт подчеркнул, что кинокартина завершилась достаточно логично. По его словам, пока говорить о том, пойдет ли сериалу на пользу замена Марии Ильюхиной на Карину Орлову говорить рано.

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«"Воронины" завершились достаточно логично. Этот сериал даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Насколько я знаю, начались небольшие скандалы, потому что в спин-оффе "Костя — Вера" заменили исполнительницу роли Маши Ворониной. Пойдет это во благо или нет, нужно время понять», — пояснил Горбунов.

Критик уточнил, что, когда не стало актера Бориса Клюева, создатели долго думали, стоит ли снимать продолжение. По его мнению, в проекте многое на нем держалось. Горбунов обратил внимание, что в последние годы начали оживлять сериалы из прошлого: «Букиных», «Молодежку», «Мухтара». Он отметил, что так происходит не только в России.

«Герои узнаваемы и любимы, за их историями интересно наблюдать. Все зависит от зрителя. Если им будет это интересно, тогда проект успешен. Интересно, насколько им удалось сохранить дух Ворониных, обыграть исчезновение героя Клюева, как одного из главных и ключевых персонажей. Многие крылатые словечки героя Клюева ушли в народ. Это огромная потеря для проекта», — заключил Горбунов.

Заслуженная артистка России Анна Фроловцева ранее прокомментировала скандал с экранной внучкой Марией Ильюхиной из-за того, что ее не позвали сниматься в продолжение «Ворониных» — сериал «Костя — Вера». По мнению актрисы, ее не позвали в проект, так как она «стоит на том же уровне».