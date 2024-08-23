Средняя цена кинобилета в России превысила 400 рублей

Средняя цена билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд — она превысила 400 рублей. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) Фонда кино.

© кадр из фильма

Так, за прокатную неделю с 1 по 7 августа 2024 года стоимость одного билета на киносеанс в России составила в среднем 401,8 рубля — это самый высокий показатель за всю историю официальной статистики, которую ведут с 2015 года. При этом к середине месяца стоимость несколько снизилась: с 8 по 14 августа она составила 385 рублей, а в период с 15 по 21 августа — 368,9 рубля.

Согласно официальной статистике, средние цены на билеты в кино долгое время находились в диапазоне от 240 до 280 рублей и редко превышали этот максимум. Однако с начала 2024 года расценки резко изменились — первый рекорд в размере 383 рублей был установлен в новогоднюю неделю, когда кинотеатры посетили 9,4 млн человек.

Как объяснил член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Павел Поникаровский, кинотеатры вынуждены повышать цены на билеты в условиях отсутствия достаточного количества качественных новинок и низкой посещаемости. Кроме того, очень долго темпы роста цен на билеты были намного ниже уровня инфляции, и в значительной степени текущая динамика компенсирует это отставание, отметил эксперт.