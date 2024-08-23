В Сети вышел короткометражный фильм Hard Lane от клипмейкера Трэвиса Скотта

В Сети вышел короткометражный фильм Hard Lane от киберспортивного клуба BetBoom Team и режиссёра Айсултана Сеитова — он снимал музыкальные видео для Трэвиса Скотта, Скриптонита и 21 Savage.

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Сюжет рассказывает о киберспортсмене, который идёт к успеху, несмотря на все препятствия. Главную роль сыграл Артём Кошман («Чёрная весна», «Беспринципные»).

Видео доступно на YouTube-канале BetBoom Team. Права на видео принадлежат BetBoom Team.

В съёмках также приняли участие комикс Нурлан Сабуров, певица Дора, состав BetBoom Team по Dota 2 и известные стримеры — Nix, Парадеевич, Кореш и Данила Gorilla.

С 4 по 15 сентября российский состав BetBoom Team выступит на чемпионате мира по Dota 2 — The International 2024.