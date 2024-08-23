Киргизскую драму «Рай под ногами матерей» выдвинули на премию «Оскар»

Как сообщают журналисты издания Variety, Союз кинематографистов Киргизской Республики выдвинул драматический фильм «Рай под ногами матерей» на премию «Оскар». Картина будет бороться за звание «Лучший международный фильм».

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Лента рассказывает историю 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка. Чтобы его мама попала в рай, он отправляется с ней в пешее путешествие в Мекку.

Главные роли в фильме исполнили Эмиль Эсеналиев, Болот Тентимышов, Анаркуль Назаркулова, Ерболат Алкожа и Дулыга Акмолда. Кресло режиссёра занял Руслан Акун («В поисках мамы»).

Также в конце мая лента удостоилась звания самого кассового проекта в истории современного ограниченного российского проката.