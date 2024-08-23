Дакота Джонсон и Адриа Архона сыграют главные роли в комедии «Разрыв»

Могут ли свободные отношения сохранить хрупкий брак? Ответ на этот вопрос постараются дать Дакота Джонсон и Адриа Архона, которые сыграют в комедии «Разрыв» от студии NEON.

© кадр из фильма

Кайл Марвин («Не сработало») и Майкл Анджело Ковино («Новости со всех концов света») напишут сценарий и также снимутся в фильме, а Ковино его еще и срежиссирует.

У супругов Кэри и Эшли не все хорошо в браке. Жена хочет развод, а муж пытается ее удержать. Кэри обращается за советом к своим друзьям и выясняет, что они прекрасно ладят друг с другом, находясь в свободных отношениях. Попробовав тот же подход с Эшли, Кэри заходит слишком далеко, что приводит к хаосу в отношениях всех участников.

Премьера фильма запланирована на 2025 год, а съемки начнутся уже этой осенью.