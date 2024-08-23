Сказочный сериал «Последний богатырь. Наследие» выйдет в сентябре

Онлайн-кинотеатр START опубликовал новый тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие». Из ролика стало известно, что премьера шоу состоится уже в сентябре, однако точная дата пока не раскрывается.

Также в видео авторы показали главных героев, антагониста сериала, сюжетную завязку, ряд комичных ситуаций и говорящего колобка.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

По сюжету «Наследия» Ивану уже исполнилось 50 лет и у него есть две дочери: богатырша Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придётся отправиться в Москву прошлого.

Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу сыграла Юлия Пересильд. Ещё в шоу приняли участие Виктор Сухоруков и Арина Рожкова.