Вышел русский трейлер 2-го сезона «Короля Талсы» со Сильвестром Сталлоне

На этой неделе вышел дублированный трейлер второго сезона криминального сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение шоу стартует 15 сентября в стриминговом сервисе Paramount+.

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Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Проект повествует о Дуайте «Генерале» Манфреде — капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Ещё в сериале снялись Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, А. С. Петерсон, Гаррет Хедлунд, Дана Дилейни и другие. Создателями проекта выступили Тейлор Шеридан и Теренс Уинтер.