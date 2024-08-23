Десять лучших фильмов про горы и альпинистов

При просмотре этих картин сердце замирает от одновременно страха и восхищения смелостью отважных скалолазов.

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Опытные альпинисты подчёркивают, что для восхождения и пеших походов в горы важны не только отменная физическая форма, сила, смелость и сноровка. Огромную роль играют моральные качества – умение оставаться в спокойствии, не паниковать и быть готовым к форс-мажорам. Альпинизм – это не только увлекательное захватывающее увлечение, а стиль жизни и крайне рискованный вид спорта.

Жанр: драма

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

Главные актёры: Крис О’Доннелл, Билл Пэкстон, Робин Танни

Возрастные ограничения: 12+

Питер и Энни с юности занимались альпинизмом. Любовь к опасным восхождениям им привил отец. Однажды из-за ошибки парочки неопытных альпинистов он погибает. Патрик навсегда бросает занятия скалолазанием, а Энни, наоборот, становится известным альпинистом. Она входит в группу, которую сколотил богатый финансист Эллиот Вон. Он собирает команду с одной целью – покорить Гилгит-Балтистан, вторую по высоте вершину Земли. Многие отговаривают Эллиота, пытаясь убедить его, что в текущих погодных условиях эта задумка сродни самоубийству. Но Вон непреклонен. В итоге из-за снежного шторма он и Энни оказываются в ловушке на высоте 8000 метров. Патрик отправляется спасать сестру.

Съёмки фильма действительно проводились в пакистанском Каракоруме, где расположился Гилгит-Балтистан. А одну из ролей исполнил знаменитый альпинист Эд Вистурс, покоривший все восьмитысячные вершины мира.

Жанр: драма

Режиссёр: Жан-Жак Анно

Главные актёры: Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, Б. Д. Вонг

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на реальной истории австрийского альпиниста Генриха Харрера, который написал автобиографическую книгу. В 1939 году он отправился вместе с другом Петером Ауфшнайтером в провинцию Пакистана, планируя покорить горную вершину Нанга Парбат. Но с началом Второй мировой войны оба как немецкие граждане попадают в лагерь для военнопленных.

Через пять лет плена друзья сбегают в Тибет. Но и здесь чужаки не могут найти помощь, их сторонятся местные жители. Харреру всё же удаётся найти общий язык и завоевать уважение. Он оказывается во дворце Потала и помогает 14-му Далай-ламе изучить мировую географию и традиции западной культуры. Семь лет жизни в Тибете сильно изменили Генриха. Даже вернувшись на родину, он продолжал поддерживать связь и дружить с Далай-ламой.

«Где бы я ни жил, я всегда буду скучать по Тибету. Мне часто кажется, что я и сейчас слышу крики диких гусей и журавлей и шум их крыльев, когда они пролетают над Лхасой в чистом и холодном лунном свете...» — писал в своей книге Генрих Харрер.

Кстати, съёмочной группе удалось заснять в Тибете лишь 20 минут хронометража! Китайская республика была категорична и сделала всё, чтобы режиссёру Жан-Жаку Анно отказали в проведении натурных съёмок. Поэтому бо́льшая часть работы велась в Непале, Австрии и Канаде. После выхода фильм негодующие китайские чиновники даже запретили въезд в Китай сыгравшему роль Генриха Харрера Брэду Питту, Дэвиду Тьюлису (он сыграл его друга Петера Ауфшнайтера) и Жан-Жаку Анно. Но позже сменили гнев на милость. Например, 2012 году французский режиссёр возглавил жюри 15-го ежегодного Шанхайского международного кинофестиваля.

«Эверест», Великобритания, США, Исландия, 2015 год

Жанр: драма

Режиссёр: Бальтасар Кормакур

Главные актёры: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон

Возрастные ограничения: 18+

В основе фильма реальные события печально известного восхождения на Эверест в 1996 году. Катастрофа на Джомолунгме стала самой массовой гибелью альпинистов и получила огласку в мировых СМИ. Тогда коммерческие экспедиции подверглись критике и пересмотру условий безопасности. В мае 1996 года опытные альпинисты Скотт Фишер и Роб Холл снаряжают две команды богатых туристов, мечтающих добраться до пика Эвереста. В первый же день восхождения погода резко изменилась, но Скотт и Роб по какой-то причине продолжили путь. Специалисты до сих пор гадают, почему Роб Холл, считавшийся лучшим альпинистом, не принял решение остановить восхождение и не начать спуск. Причём некоторые коллеги и вовсе утверждали, что Холл знал о прогнозируемой снежной буре.

«С чувством горечи во мне смешивался гнев в отношении Роба… Я всем своим существом был убеждён, что ошибок 10 мая можно было избежать, что на катастрофу Роба и его команду, вероятно, обрекла самоуверенность. Роб громче всех остальных гидов говорил о собственном мастерстве…. Подчас он поступал так, словно был совладельцем Эвереста, и это отношение меня раздражало. Эверест имеет много разных значений для многих разных людей, но не принадлежит никому. Его клиенты пришли совершить восхождение, а не брать на себя серьёзный риск. Предполагалось, что опыт Роба гарантирует их безопасность, и Роб их подвёл», — писал в своей книге другой альпинист Грэм Рэтклифф, один из немногих, кто отменил восхождение из-за непогоды.

В результате самонадеянности Скотта Фишера и Роба Холла восхождение на Эверест стало роковым, люди оказались в снежной западне. Альпинисты пытались обеспечить спуск, но из-за пурги почти ничего не было видно. Спасатели тоже не могли прийти на помощь. Настоящим героем стал советский альпинист Анатолий Букреев. Он, несмотря на опасную погоду, морозы и ветер, не раз почти вслепую отправлялся на поиски людей. Букреев смог спасти несколько человек. Однако жертвой стихии стали 15 человек.

«Скалолаз», США, Италия, Франция, Япония, 1993 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ренни Харлин

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер

Возрастные ограничения: 18+

Боевик про скалолаза-спасателя, противостоящего жестоким преступникам, стал классикой. И, кстати, в 2023 году Сильвестр Сталлоне приступил к съёмкам его сиквела. По сюжету его герой Гейб Уокер воспитывает сына и дочь, вместе они занимаются альпинизмом. И снова Уокеру предстоит столкнуться со злодеями.

«Скалолаз» не стал рекордсменом по кассовым сборам, зато попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дорогостоящий трюк. Каскадеру Саймону Крэйну за рискованный прыжок на тросе между двумя самолётами заплатили $ 1 млн! В то время как режиссёр Ренни Харлин получил гонорар в $ 3 млн.

На монтаже режиссёр сильно урезал несколько сцен. Как потом объяснял Сталлоне, некоторые трюки были до абсурдности невозможны в реальности и Харлин боялся насмешить зрителя. Дублёром Сталлоне выступал два оба опытных альпиниста – Рон Коук и Вольфганг Гюллих.

«Вертикаль», СССР, 1966 год

Жанр: драма

Режиссёр: Борис Дуров, Станислав Говорухин

Главные актёры: Владимир Высоцкий, Маргарита Кошелева, Геннадий Воропаев

Возрастные ограничения: 0+

Дипломная работа режиссёра Станислава Говорухина в соавторстве с одногруппником Борисом Дуровым стала лидером проката 1967 года. По сюжету группа альпинистов отправляется в Сванетию для покорения горы Ор-Тау. В базовый лагерь у подножия горы приходит сигнал о приближающемся грозовом циклоне. Но радист не сообщает товарищам об опасности, и альпинисты оказываются в смертельной опасности.

Все съёмки велись в Приэльбрусье. Владимир Высоцкий и другие актёры прошли настоящее обучение и даже поднимались на высоту до 3000 метров. По окончании работы все получили значки «Альпинист СССР».

«Похищенная», Великобритания, 2011 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Джулиан Джилби

Главные актёры: Мелисса Джордж, Карел Роден, Алек Ньюман

Возрастные ограничения: 18+

Пятеро друзей-альпинистов отправляются в пеший поход по Хайленду – Шотландскому высокогорью. В лесной глуши они внезапно слышат странный стук и обнаруживают в земле маленькую камеру. В ней сидит пленница – девушка Анна, ставшая жертвой похитителей, которые планируют получить за неё выкуп. Друзья освобождают Анну и идут на поиски помощи и безопасного места. Однако на их пути опасный спуск с высокой скалы под названием «Дьявольская капля». Да и сами похитители не заставили себя долго ждать – обнаружив пропажу пленницы, они отправляются в погоню.

«Касаясь пустоты», Великобритания, США, 2003 год

Жанр: документальный, биографическая драма

Режиссёр: Кевин Макдональд

Главные актёры: Брендан Маккей, Николас Аарон, Ричард Хаукинг

Возрастные ограничения: 16+

Фильм снят в стиле документалистики и рассказывает о злоключениях двух альпинистов – Саймона Йейтса и Джо Симпсона. В 1985 году друзья предприняли попытку покорить западную стену Сиула-Гранде, которая считается одной из самых высоких вершин Перуанских Анд. Своей цели парни достигли, но во время спуска Джо получил сильнейшую травму ноги. Открытый перелом обездвижил его, и Саймону пришлось спускать товарища по верёвке.

В какой-то момент трос выскользнул из рук обессиленного Йейтса, и оба альпиниста повисли над пропастью. Причём Джо оказался по ту сторону обрыва, Саймон пытался до него докричаться, но тщетно. Йейтс предположил, что его друг погиб, и отрезал свою часть троса. Но Джо, пролетев 12 метров, упал в ледниковую трещину. От более серьёзных травм его спасли снежные массы. Саймон почти без сил спустился в базовый лагерь. Джо в течение нескольких недель выживал без воды и еды и смог вернуться в лагерь буквально ползком. Симпсон ещё несколько лет был прикован к постели, врачи не давали никаких шансов, что он сможет вообще ходить. Ногу Джо спасли, сделали множество операций.

В 1988 друзья написали автобиографическую книгу, а в 2003 вышел фильм, который получил премию BAFTA. Симпсон вопреки прогнозам докторов не только встал на ноги, но и вернулся в альпинизм. В 1991 году он снова получил тяжёлую травму ноги и потерял часть носа во время падения. Думаете, Джо это остановило? В последующие годы он совершил ряд восхождений к самым высоким вершинам мира.

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Дэнни Бойл

Главные актёры: Джеймс Франко, Кейт Мара, Эмбер Тэмблин

Возрастные ограничения: 18+

История американского альпиниста Арон Ралстона до сих пор вызывает некий шок. В апреле 2003 года 27-летний Арон в одиночку покорял склоны в штате Юта. При прохождении одного из каньонов парень рухнул в расщелину, и его рука оказалась зажата огромным каменным валуном. Запасы провизии и воды были ничтожно малы, помощи в пустынных каньонах ждать неоткуда. Спустя 127 часов Ралстон приходит к страшному выводу – руку придется ампутировать. В кармане альпиниста был лишь перочинный ножик… В 2004 году Арон выпустил автобиографию под названием «127 часов. Между молотом и наковальней».

«Северная стена», Германия, Австрия, Швейцария, 2008 год

Жанр: драма

Режиссёр: Филипп Штёльцль

Главные актёры: Бенно Фюрман, Йоханна Вокалек, Флориан Лукас

Возрастные ограничения: 16+

Северная стена горной вершины Эйгер, что находится в Бернских Альпах 3970 метров над уровнем моря, всегда считалась одной из самых опасных для восхождения. Хотя это не останавливало смелых альпинистов. В 1930-х годах после череды трагических смертей скалолазов правительство на законодательном уровне запретило восходить на северную сторону.

Однако в 1936 году четверо альпинистов – два баварца Андреас Хинтерштойсер и Тони Курц и два австрийца Вилли Ангерер и Эдди Райнер – решили всё же рискнуть. Эти печально известные события вошли в историю альпинизма. За восхождением отважной четвёрки наблюдали репортёры, в внизу 23-летнего Тони ждала невеста, на которой он пообещал жениться сразу после спуска к подножию покорённой им вершины.

«Фри-соло», США, 2008 год

Жанр: документальный

Режиссёр: Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели

Главные актёры: Алекс Хоннольд

Возрастные ограничения: 18+

Документальный фильм Джимми Чина – в прошлом тоже альпиниста – получил премию «Оскар» и собрал неплохую кассу в кино. Что редкость для документальных картин. В фильме показано восхождение знаменитого альпиниста Алекса Хоннольде на гору Эль-Капитан в национальном парке Йосемити штата Калифорния. Вершина находится на высоте 2307 метров над уровнем моря. Всё восхождение прошло в стиле фри-соло. То есть в одиночку и без какой-либо страховки!