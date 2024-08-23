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10 лучших фильмов про горы, альпинистов и скалолазов: список

При просмотре этих картин сердце замирает от одновременно страха и восхищения смелостью отважных скалолазов.

Десять лучших фильмов про горы и альпинистов
©  Чемпионат.com

Опытные альпинисты подчёркивают, что для восхождения и пеших походов в горы важны не только отменная физическая форма, сила, смелость и сноровка. Огромную роль играют моральные качества – умение оставаться в спокойствии, не паниковать и быть готовым к форс-мажорам. Альпинизм – это не только увлекательное захватывающее увлечение, а стиль жизни и крайне рискованный вид спорта.

«Вертикальный предел», США-Германия, 2000 год

Жанр: драма

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

Главные актёры: Крис О’Доннелл, Билл Пэкстон, Робин Танни

Возрастные ограничения: 12+

Питер и Энни с юности занимались альпинизмом. Любовь к опасным восхождениям им привил отец. Однажды из-за ошибки парочки неопытных альпинистов он погибает. Патрик навсегда бросает занятия скалолазанием, а Энни, наоборот, становится известным альпинистом. Она входит в группу, которую сколотил богатый финансист Эллиот Вон. Он собирает команду с одной целью – покорить Гилгит-Балтистан, вторую по высоте вершину Земли. Многие отговаривают Эллиота, пытаясь убедить его, что в текущих погодных условиях эта задумка сродни самоубийству. Но Вон непреклонен. В итоге из-за снежного шторма он и Энни оказываются в ловушке на высоте 8000 метров. Патрик отправляется спасать сестру.

Съёмки фильма действительно проводились в пакистанском Каракоруме, где расположился Гилгит-Балтистан. А одну из ролей исполнил знаменитый альпинист Эд Вистурс, покоривший все восьмитысячные вершины мира.

«Семь лет в Тибете», США, Великобритания, 1997 год

Жанр: драма

Режиссёр: Жан-Жак Анно

Главные актёры: Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, Б. Д. Вонг

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на реальной истории австрийского альпиниста Генриха Харрера, который написал автобиографическую книгу. В 1939 году он отправился вместе с другом Петером Ауфшнайтером в провинцию Пакистана, планируя покорить горную вершину Нанга Парбат. Но с началом Второй мировой войны оба как немецкие граждане попадают в лагерь для военнопленных.

Через пять лет плена друзья сбегают в Тибет. Но и здесь чужаки не могут найти помощь, их сторонятся местные жители. Харреру всё же удаётся найти общий язык и завоевать уважение. Он оказывается во дворце Потала и помогает 14-му Далай-ламе изучить мировую географию и традиции западной культуры. Семь лет жизни в Тибете сильно изменили Генриха. Даже вернувшись на родину, он продолжал поддерживать связь и дружить с Далай-ламой.

«Где бы я ни жил, я всегда буду скучать по Тибету. Мне часто кажется, что я и сейчас слышу крики диких гусей и журавлей и шум их крыльев, когда они пролетают над Лхасой в чистом и холодном лунном свете...» — писал в своей книге Генрих Харрер.

Кстати, съёмочной группе удалось заснять в Тибете лишь 20 минут хронометража! Китайская республика была категорична и сделала всё, чтобы режиссёру Жан-Жаку Анно отказали в проведении натурных съёмок. Поэтому бо́льшая часть работы велась в Непале, Австрии и Канаде. После выхода фильм негодующие китайские чиновники даже запретили въезд в Китай сыгравшему роль Генриха Харрера Брэду Питту, Дэвиду Тьюлису (он сыграл его друга Петера Ауфшнайтера) и Жан-Жаку Анно. Но позже сменили гнев на милость. Например, 2012 году французский режиссёр возглавил жюри 15-го ежегодного Шанхайского международного кинофестиваля.

«Эверест», Великобритания, США, Исландия, 2015 год

Жанр: драма

Режиссёр: Бальтасар Кормакур

Главные актёры: Джейсон Кларк, Джош Бролин, Джейк Джилленхол, Сэм Уортингтон

Возрастные ограничения: 18+

В основе фильма реальные события печально известного восхождения на Эверест в 1996 году. Катастрофа на Джомолунгме стала самой массовой гибелью альпинистов и получила огласку в мировых СМИ. Тогда коммерческие экспедиции подверглись критике и пересмотру условий безопасности. В мае 1996 года опытные альпинисты Скотт Фишер и Роб Холл снаряжают две команды богатых туристов, мечтающих добраться до пика Эвереста. В первый же день восхождения погода резко изменилась, но Скотт и Роб по какой-то причине продолжили путь. Специалисты до сих пор гадают, почему Роб Холл, считавшийся лучшим альпинистом, не принял решение остановить восхождение и не начать спуск. Причём некоторые коллеги и вовсе утверждали, что Холл знал о прогнозируемой снежной буре.

«С чувством горечи во мне смешивался гнев в отношении Роба… Я всем своим существом был убеждён, что ошибок 10 мая можно было избежать, что на катастрофу Роба и его команду, вероятно, обрекла самоуверенность. Роб громче всех остальных гидов говорил о собственном мастерстве…. Подчас он поступал так, словно был совладельцем Эвереста, и это отношение меня раздражало. Эверест имеет много разных значений для многих разных людей, но не принадлежит никому. Его клиенты пришли совершить восхождение, а не брать на себя серьёзный риск. Предполагалось, что опыт Роба гарантирует их безопасность, и Роб их подвёл», — писал в своей книге другой альпинист Грэм Рэтклифф, один из немногих, кто отменил восхождение из-за непогоды.

В результате самонадеянности Скотта Фишера и Роба Холла восхождение на Эверест стало роковым, люди оказались в снежной западне. Альпинисты пытались обеспечить спуск, но из-за пурги почти ничего не было видно. Спасатели тоже не могли прийти на помощь. Настоящим героем стал советский альпинист Анатолий Букреев. Он, несмотря на опасную погоду, морозы и ветер, не раз почти вслепую отправлялся на поиски людей. Букреев смог спасти несколько человек. Однако жертвой стихии стали 15 человек.

«Скалолаз», США, Италия, Франция, Япония, 1993 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Ренни Харлин

Главные актёры: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер

Возрастные ограничения: 18+

Боевик про скалолаза-спасателя, противостоящего жестоким преступникам, стал классикой. И, кстати, в 2023 году Сильвестр Сталлоне приступил к съёмкам его сиквела. По сюжету его герой Гейб Уокер воспитывает сына и дочь, вместе они занимаются альпинизмом. И снова Уокеру предстоит столкнуться со злодеями.

«Скалолаз» не стал рекордсменом по кассовым сборам, зато попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дорогостоящий трюк. Каскадеру Саймону Крэйну за рискованный прыжок на тросе между двумя самолётами заплатили $ 1 млн! В то время как режиссёр Ренни Харлин получил гонорар в $ 3 млн.

На монтаже режиссёр сильно урезал несколько сцен. Как потом объяснял Сталлоне, некоторые трюки были до абсурдности невозможны в реальности и Харлин боялся насмешить зрителя. Дублёром Сталлоне выступал два оба опытных альпиниста – Рон Коук и Вольфганг Гюллих.

«Вертикаль», СССР, 1966 год

Жанр: драма

Режиссёр: Борис Дуров, Станислав Говорухин

Главные актёры: Владимир Высоцкий, Маргарита Кошелева, Геннадий Воропаев

Возрастные ограничения: 0+

Дипломная работа режиссёра Станислава Говорухина в соавторстве с одногруппником Борисом Дуровым стала лидером проката 1967 года. По сюжету группа альпинистов отправляется в Сванетию для покорения горы Ор-Тау. В базовый лагерь у подножия горы приходит сигнал о приближающемся грозовом циклоне. Но радист не сообщает товарищам об опасности, и альпинисты оказываются в смертельной опасности.

Все съёмки велись в Приэльбрусье. Владимир Высоцкий и другие актёры прошли настоящее обучение и даже поднимались на высоту до 3000 метров. По окончании работы все получили значки «Альпинист СССР».

«Похищенная», Великобритания, 2011 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Джулиан Джилби

Главные актёры: Мелисса Джордж, Карел Роден, Алек Ньюман

Возрастные ограничения: 18+

Пятеро друзей-альпинистов отправляются в пеший поход по Хайленду – Шотландскому высокогорью. В лесной глуши они внезапно слышат странный стук и обнаруживают в земле маленькую камеру. В ней сидит пленница – девушка Анна, ставшая жертвой похитителей, которые планируют получить за неё выкуп. Друзья освобождают Анну и идут на поиски помощи и безопасного места. Однако на их пути опасный спуск с высокой скалы под названием «Дьявольская капля». Да и сами похитители не заставили себя долго ждать – обнаружив пропажу пленницы, они отправляются в погоню.

«Касаясь пустоты», Великобритания, США, 2003 год

Жанр: документальный, биографическая драма

Режиссёр: Кевин Макдональд

Главные актёры: Брендан Маккей, Николас Аарон, Ричард Хаукинг

Возрастные ограничения: 16+

Фильм снят в стиле документалистики и рассказывает о злоключениях двух альпинистов – Саймона Йейтса и Джо Симпсона. В 1985 году друзья предприняли попытку покорить западную стену Сиула-Гранде, которая считается одной из самых высоких вершин Перуанских Анд. Своей цели парни достигли, но во время спуска Джо получил сильнейшую травму ноги. Открытый перелом обездвижил его, и Саймону пришлось спускать товарища по верёвке.

В какой-то момент трос выскользнул из рук обессиленного Йейтса, и оба альпиниста повисли над пропастью. Причём Джо оказался по ту сторону обрыва, Саймон пытался до него докричаться, но тщетно. Йейтс предположил, что его друг погиб, и отрезал свою часть троса. Но Джо, пролетев 12 метров, упал в ледниковую трещину. От более серьёзных травм его спасли снежные массы. Саймон почти без сил спустился в базовый лагерь. Джо в течение нескольких недель выживал без воды и еды и смог вернуться в лагерь буквально ползком. Симпсон ещё несколько лет был прикован к постели, врачи не давали никаких шансов, что он сможет вообще ходить. Ногу Джо спасли, сделали множество операций.

В 1988 друзья написали автобиографическую книгу, а в 2003 вышел фильм, который получил премию BAFTA. Симпсон вопреки прогнозам докторов не только встал на ноги, но и вернулся в альпинизм. В 1991 году он снова получил тяжёлую травму ноги и потерял часть носа во время падения. Думаете, Джо это остановило? В последующие годы он совершил ряд восхождений к самым высоким вершинам мира.

«127 часов», Великобритания, США, Франция, 2010 год

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Дэнни Бойл

Главные актёры: Джеймс Франко, Кейт Мара, Эмбер Тэмблин

Возрастные ограничения: 18+

История американского альпиниста Арон Ралстона до сих пор вызывает некий шок. В апреле 2003 года 27-летний Арон в одиночку покорял склоны в штате Юта. При прохождении одного из каньонов парень рухнул в расщелину, и его рука оказалась зажата огромным каменным валуном. Запасы провизии и воды были ничтожно малы, помощи в пустынных каньонах ждать неоткуда. Спустя 127 часов Ралстон приходит к страшному выводу – руку придется ампутировать. В кармане альпиниста был лишь перочинный ножик… В 2004 году Арон выпустил автобиографию под названием «127 часов. Между молотом и наковальней».

«Северная стена», Германия, Австрия, Швейцария, 2008 год

Жанр: драма

Режиссёр: Филипп Штёльцль

Главные актёры: Бенно Фюрман, Йоханна Вокалек, Флориан Лукас

Возрастные ограничения: 16+

Северная стена горной вершины Эйгер, что находится в Бернских Альпах 3970 метров над уровнем моря, всегда считалась одной из самых опасных для восхождения. Хотя это не останавливало смелых альпинистов. В 1930-х годах после череды трагических смертей скалолазов правительство на законодательном уровне запретило восходить на северную сторону.

Однако в 1936 году четверо альпинистов – два баварца Андреас Хинтерштойсер и Тони Курц и два австрийца Вилли Ангерер и Эдди Райнер – решили всё же рискнуть. Эти печально известные события вошли в историю альпинизма. За восхождением отважной четвёрки наблюдали репортёры, в внизу 23-летнего Тони ждала невеста, на которой он пообещал жениться сразу после спуска к подножию покорённой им вершины.

«Фри-соло», США, 2008 год

Жанр: документальный

Режиссёр: Джимми Чин, Элизабет Чай Васархели

Главные актёры: Алекс Хоннольд

Возрастные ограничения: 18+

Документальный фильм Джимми Чина – в прошлом тоже альпиниста – получил премию «Оскар» и собрал неплохую кассу в кино. Что редкость для документальных картин. В фильме показано восхождение знаменитого альпиниста Алекса Хоннольде на гору Эль-Капитан в национальном парке Йосемити штата Калифорния. Вершина находится на высоте 2307 метров над уровнем моря. Всё восхождение прошло в стиле фри-соло. То есть в одиночку и без какой-либо страховки!

Фильмы и сериалы
Вертикальный предел
Похищенная
Семь лет в Тибете
Оскар
Эверест
127 часов
Мелисса Джордж
Филипп Штельцль
Маргарита Кошелева
Джимми Чин
Скотт Фишер
Саймон Йейтс
Бенно Фюрман
Джо Симпсон
Анатолий Букреев
Николас Аарон
Крис О'доннелл
Эмбер Тэмблин
Геннадий Воропаев
Дэвид Тьюлис
Мартин Кэмпбелл
Ренни Харлин
Борис Дуров
Билл Пэкстон
Кевин Макдональд
Жан-жак Анно
Джон Литгоу
Сэм Уортингтон
Дэнни Бойл
Джош Бролин
Джейсон Кларк
Майкл Рукер
Сильвестр Сталлоне
Кейт Мара
Брэд Питт
Станислав Говорухин
Джеймс Франко