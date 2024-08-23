Том Круз сыграет в новом фильме режиссера «Выжившего»

Как сообщает издание Deadline, в новом фильме режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Выживший» собрался по-настоящему звёздный актёрский состав. Вместе с Томом Крузом в ленте также сыграют Джесси Племонс («Падение империи»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Джон Гудман («Артист») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает Вселенную»).

© кадр из фильма

Кроме того, у безымянной ленты также появился официальной синопсис. Фильм расскажет о самом могущественном человеке в мире, который пытается доказать, что он спаситель человечества, прежде чем развязанная им катастрофа уничтожит всё живое вокруг. Даты выхода у картины пока нет.

Будущая лента станет большим возвращением Алехандро Гонсалеса Иньярриту в Голливуд — в последний раз мексиканский постановщик работал над «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо. Лента вышла в 2015 году и получила положительные отзывы, принеся награды за Лучший фильм, Лучшего актёра и Лучшую работу оператора.