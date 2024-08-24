В Москве стартует акция "Ночь кино"

Общегородская акция "Ночь кино", в рамках которой на больших экранах в Москве покажут лучшие отечественные и зарубежные картины, современные российские сериалы, а также анимационные и короткометражные фильмы, в девятый раз пройдет в Москве.

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"В "Ночи кино" участвуют более 150 городских площадок: культурные центры, парки, музеи и библиотеки. Флагман акции - кинотеатры "Москино". Все показы "Ночи кино" бесплатны", - сообщила пресс-служба "Москино".

Центральным мероприятием "Ночи кино" станет премьера фильмов народного проекта "От идеи до премьеры".

"Этим летом "Москино" предложило москвичам придумать идеи для короткометражных фильмов и поучаствовать в народном кастинге. Жюри отобрало 35 непрофессиональных актеров для съемок в фильмах о Москве. Премьера трех короткометражных картин состоится в кинотеатре "Художественный", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Москино" Игоря Михайлюка.

На площадках "Космос", "Ангара" и "Тула" пройдет программа "Ночь кино детям", которая стартует в 12:00. Зрителям представят авторскую анимацию и известные мультфильмы ведущих анимационных студий страны. В холлах и на крышах кинотеатров детей ждет развлекательная программа - аквагрим, шоу мыльных пузырей, игры с персонажами мультфильмов и многое другое.

Новой для "Ночи кино" станет программа "Молодое кино", зрителям представят дебютные полнометражные работы молодых режиссеров. В кинотеатре "Художественный" фильм "Куба, Марина" представит режиссер Константин Богославский, а в центре "Зотов" - "Анжелюс" Эдуарда Жолнина представит киновед Антон Фомочкин.

В историческом конференц-зале Российской государственной библиотеки пройдет программа "Посвящение любимому городу", зрители увидят картину "Я шагаю по Москве", а также встретятся с одним из главных героев фильма, народным артистом РФ Евгением Стебловым.

Программа "Открытые границы" будет представлена тремя континентами, можно будет увидеть фестивальные картины из девяти стран, в числе которых ЮАР, Ливан, Сербия, Ангола, Судан, Тунис. К 80-летнему юбилею Сергея Соловьева при содействии киноконцерна "Мосфильм" в кинотеатре "Москино Ангара" пройдут показы фильмов "АССА", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства". Традиционная программа "Марафон сериалов" пройдет в "Москино Космос", а документальные и научно-популярные картины покажут в кинотеатрах "Москино Тула", "Москино Молодежный", "Москино Спутник", "Москино Сатурн", "Москино Вымпел", "Москино Космос" и "Москино Ангара".