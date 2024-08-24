Первый приз кинофестиваля «Восток&Запад» получил Олег Стриженов

Знаменитый советский и российский актер Олег Стриженов, которому недавно исполнилось 95 лет, стал лауреатом XVII Международного кинофестиваля "Восток&Запад.Классика и Авангард", открывшегося в Оренбурге. В первый день работы кинофорума артист был удостоен специальной награды – Золотого сарматского льва за вклад в киноискусство.

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Приз был передан сыну звезды отечественного кино – актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Александру Стриженову, который вместе с супругой Екатериной вел церемонию открытия фестиваля.

- Это лучший подарок для отца! - заявил он, принимая почетный трофей. - Я спросил у него, что передать оренбуржцам. И он ответил: "Поблагодари зрителей - вся моя жизнь пронизана их любовью. Она вдохновляла меня и давала силы творить". Нескольким поколениям зрителей Олег Стриженов известен по ролям в фильмах "Капитанская дочка", "Белые ночи", "Звезда пленительного счастья" и, конечно, "Сорок первый": в свое время картина была отмечена специальной наградой Каннского фестиваля.

- Это актер главной роли. И если есть венец карьеры в кинематографе, то у нас это – Олег Александрович Стриженов! - отметила президент кинофорума Татьяна Воронецкая.

Поздравив оренбуржцев с двойным юбилеем – в этом году отмечается 280 лет образования Оренбургской губернии и 90 лет Оренбургской области – она пригласила их на бесплатные кинопоказы под открытым небом: "Мы приготовили для вас 125 картин из Европы и Азии, которые объединят и сплотят людей".

В конкурсной программе – фильмы из 10 стран: России, Иордании, Марокко, Шри-Ланки, Франции, Китая, Индии, Вьетнама, Монголии, Германии. По традиции, представлена как старая европейская киношкола, так и новаторская восточная.

В первый фестивальный вечер оренбургских поклонников "десятой музы" приветствовали народный артист РСФСР Сергей Шакуров, российские актеры Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Кирилл Кузнецов, кинорежиссер Андрей Богатырев, продюсер Владимир Ястреба (Россия – Болгария), член Национального комитета по кинематографии Монголии Онондорж Дашдондог, а также актер и режиссер из Узбекистана, преподаватель ВГИКа Фархад Махмудов.

Кинофестиваль "Восток&Запад. Классика и Авангард" продлится до 29 августа. В Год семьи лейтмотивом форума провозглашены семейные ценности. Фильмом открытия в этом году стала картина "Мужчина и женщина" режиссера Владимира Котта.