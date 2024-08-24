В Якутске в рамках "Ночи кино" пройдут лекции, мастер-класс и кинопоказ

Лекции, мастер-класс и квиз будут организованы в историческом парке "Россия - моя история" в Якутске в ходе всероссийской акции "Ночь кино", мероприятия завершатся кинопоказом на открытом воздухе. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом культурно-просветительской и экскурсионной деятельности Айсиэн Габышев.

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"Мы рассуждаем в том ключе, что якутскому зрителю нравится местный колорит, а также, кроме поддержки якутского кинематографа, мы стараемся использовать кинокартину для культурно-просветительских целей - рассказать о том или ином периоде. В данном случае картина "Холодное золото" рассказывает о сороковых годах, о периоде Великой Отечественной войны, о том, что происходило тогда в Якутии, здесь, в глубоком тылу", - сказал Габышев.

Показ картины "Холодное золото" (2021) якутского режиссера Петра Хики запланирован на 21:00 (15:00 мск). Лента основана на реальных событиях и рассказывает о банде, орудовавшей в Якутии в 1942 году. Вход свободный - для зрителей подготовлены пуфики, фудкорт будет работать в течение вечера.

В субботу с 16:00 (10:00 мск) начинаются мероприятия акции. Запланированы книжная выставка, лекции о новых технологиях в сфере кино и эволюции кинематографа, а также киноквиз и мастер-класс по актерскому мастерству. Любителей интерактива ждет иммерсивный кинопоказ с аудио-перфомансом. Ежегодно акция собирает в историческом парке более 200 человек.

В Якутии проходит ежегодная всероссийская акция "Ночь кино". "Мероприятие традиционно приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В кинотеатре "Лена" [в Якутске] и 17 кинозалах муниципальных районов покажут три российских фильма - "По щучьему велению", "Воздух", "Сто лет тому вперед". Билеты на сеанс бесплатные", - сообщили ТАСС в Минкультуры Якутии.