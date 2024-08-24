Кинопроизводители из РФ инвестировали в Таиланде около $1 млн

Кинопроизводители из РФ с начала 2024 года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съемок фильмов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава отдела продвижения кинобизнеса при Министерстве туризма и спорта Таиланда Панидапха Суанкеу.

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"Российские кинопроизводители в ходе реализации четырех кинопроектов в Таиланде инвестировали 31 млн батов (около $1 млн). Мы видим возможности в привлечении большего числа российских производителей в Таиланд", - сказала она по итогам семинара "Паттайя: столица креативной экономики и киноиндустрии", организованного государственным департаментом по связям с общественностью.

Таиландский продюсер Апхинат Сиричарончит, работавший над комедийным фильмом "Джунгли" (2012 год) с Сергеем Светлаковым в главной роли, выразил заинтересованность в дальнейшем налаживании сотрудничества с кинокомпаниями из России.