Кинопроизводители из РФ инвестировали в Таиланде около $1 млн

Кинопроизводители из РФ с начала года инвестировали в Таиланде около $1 млн
Кинопроизводители из РФ с начала 2024 года инвестировали около $1 млн в Таиланде в процессе съемок фильмов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава отдела продвижения кинобизнеса при Министерстве туризма и спорта Таиланда Панидапха Суанкеу.
"Российские кинопроизводители в ходе реализации четырех кинопроектов в Таиланде инвестировали 31 млн батов (около $1 млн). Мы видим возможности в привлечении большего числа российских производителей в Таиланд", - сказала она по итогам семинара "Паттайя: столица креативной экономики и киноиндустрии", организованного государственным департаментом по связям с общественностью.
Таиландский продюсер Апхинат Сиричарончит, работавший над комедийным фильмом "Джунгли" (2012 год) с Сергеем Светлаковым в главной роли, выразил заинтересованность в дальнейшем налаживании сотрудничества с кинокомпаниями из России.
"У вас есть много кинопроизводителей с творческим подходом, вы видите потенциал кинопроизводства. К тому же у наших культур есть некоторые сходства. Мы не являемся конкурентами и хотели бы больше сотрудничать на корпоративном уровне. Кино - это универсальный язык, который все понимают", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.