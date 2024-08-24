Таиланда проявил интерес к выходу на рынок кинопродукции РФ

Таиланд заинтересован в выходе на российский рынок на фоне роста популярности азиатского кинематографа среди россиян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил таиландский кинорежиссер Чалемчатри Юкон, который возглавляет подкомитет по развитию кинематографа Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы.

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"Мы осведомлены о том, что среди россиян все более становятся популярными азиатские сериалы, особенно эта тенденция стала набирать обороты в последние несколько лет. И мы хотели бы воспользоваться этой возможностью в будущем. У нас было много контактов на Международном кинофестивале в Токио и Международном кинорынке FILMART в Гонконге со многими российскими инвесторами, компаниями и дистрибьюторами, в ходе которых мы обсудили вопрос распространения продукции таиландской киноиндустрии. Российский рынок является новым для Таиланда, но также стоит отметить, что он один из самых больших в Азии", - сказал Юкон, который принял участие в семинаре "Паттайя: столица креативной экономики и киноиндустрии", организованном государственным департаментом по связям с общественностью.

"Многие таиландские компании, например Channel 3, производители сериалов, хотят выйти на российский рынок и завоевать интерес местной аудитории", - отметила представитель таиландского министерства культуры Нуанван Дарасават, которая курирует продвижение кинопродукции на зарубежных рынках.

2024 год является перекрестным годом культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Одним из крупнейших событий в рамках перекрестного года стал выход в феврале в таиландский кинопрокат таких российских фильмов, как "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность". Жители Таиланда получили возможность посмотреть российское кино почти в 400 кинозалах по всему королевству.

Министр культуры России Ольга Любимова, которая посетила в апреле Бангкок с визитом, сообщила ТАСС, что Роскино проведет в 2024 году в Таиланде фестиваль российского кино Russian Film Festival. Она назвала "очень успешным" опыт проведения Дней московского кино в Таиланде с февраля по апрель 2024 года, а также подчеркнула, что страны намерены создавать условия и для совместного производства.