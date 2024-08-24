Зрители Дней кино СНГ бесплатно посмотрят новые фильмы из пяти стран

В эти дни с 24 по 26 августа РОСКИНО совместно с киностудией "Лендок" организует Дни кино СНГ. На бесплатных кинопоказах зрители увидят лучшие фильмы Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана. Пройдут они на четырех площадках города: в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Лендок" и Доме кино.

Программа Дней кино СНГ в Санкт-Петербурге включает 10 фильмов: как нестандартные жанровые ленты, так и яркие авторские работы - призеры крупных международных фестивалей. Так, зрители смогут увидеть фильм "Поэт" (Казахстан, 2021, режиссер Дарежан Омирбаев), получивший награду за лучшую режиссерскую работу на 34-м Токийском международном кинофестивале; драму "Зеркало без отражения" (Таджикистан, 2014, режиссер Носир Саидов), удостоенную премии за лучший сценарий 32-го Международного кинофестиваля "Фаджр" в Тегеране; драму "Две тысячи песен Фариды" (Узбекистан, 2020, режиссер Елкин Туйчиев), получившую приз аудитории на фестивале Asian World Film Festival. Также будет показана комедийная драма "Обучение Адемоки" (Казахстан, Франция, 2022) известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова, чьи фильмы неоднократно завоевывали международные награды.

Беларусь будет представлена картиной "Перезвон" (2021) режиссера Евгения Сетько. Она создана на основе хроникальных материалов и документальных фильмов, повествует о сожженных белорусских деревнях во время Великой Отечественной войны. Фильм представит заместитель генерального директора киностудии "Беларусьфильм" Альберт Сидорович.

Картину "Горячий хлеб" (Узбекистан, 2019, режиссер Умид Хамдамов), которая вошла в лонг-лист претендентов на 92-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм", представит генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов.

В программе - казахстанский боевик "Операция Набат" (2023) режиссера Рашида Сулейманова. Фильм основан на событиях 1992 года, произошедших в Южном Казахстане, когда сбежавшие заключенные захватили в заложники автобус с пассажирами.

От Киргизии на Днях кино СНГ будет показана драма "Камень" (2023) режиссера Айчурек Борукеевой.

Кроме того, в программу показов войдут фильмы "Стойкость" (Узбекистан, 2018, режиссер Рашид Маликов ) - обладатель приза жюри кинокритиков 40-го Московского международного кинофестиваля, и "Последняя добыча охотника" (Таджикистан, 2021, режиссер Мухаммадраби Исмоил), участвовавший в конкурсной программе Международного кинофестиваля стран ШОС в Мумбаи в 2023 году.