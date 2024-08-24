Перекрестные дни анимации России и Китая пройдут на неделе кино

С 23 по 28 августа на Московской международной неделе кино (ММНК) проходят перекрестные дни российской и китайской анимации. Зрителям представят четыре анимационных проекта Китая, а в рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии с участием представителей китайской киноиндустрии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Наше взаимодействие началось еще много лет назад: один из первых известных фильмов в истории отечественной анимации носил название «Китай в огне». И в советские годы такие шедевры, как «Снежная королева», находили множество преданных поклонников в Китае. Продолжая эту историческую традицию, мы и в наши дни нацелены на сотрудничество, которое всегда сопровождается взаимопроникновением культур, более глубоким пониманием культурных особенностей и кодов наших стран. Уверена, проведение перекрестных дней анимации внесет в этот процесс существенный вклад», – приводятся в сообщении словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой.

Так, 25 августа в музее-заповеднике «Царицыно» покажут комедийный китайский фильм «Счастливые отец и сын – 3: приключения в России». Герои картины отправляются в путешествие по нашей стране, преодолевают мелкие неприятности и встречают новых друзей. В Музее кино можно будет посмотреть мультфильм «Супер Крылья». На протяжении фестиваля показы также пройдут в кинотеатрах сетей «Москино», «Синема Cтар» и в кинотеатре «Октябрь».

Кроме того, 26 августа на площадке деловой программы ММНК состоится официальная церемония открытия с участием профессионалов анимационной отрасли обеих стран. Мероприятие посетят госпожа Ван Цзянь, генеральный секретарь Китайской ассоциации анимации, и Ирина Мастусова, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино.