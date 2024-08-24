Критик рассказал, когда кинотеатры в РФ вернутся к прежнему уровню доходов

Для этого отечественная индустрия должна выпускать 300-400 картин ежегодно. Сейчас стоимость билета на показ фильма оправданна. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Роман Григорьев.

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«Мне приходилось разные суммы выкладывать за билеты. Я думаю, что 400 рублей в нынешних условиях, когда у большинства выросли доходы, это не так много. Такая цена вряд ли отпугнёт человека, было бы что смотреть. Сейчас лето, и традиционно летние месяцы провисают по посещаемости. Многие проводят время на даче или на море. Пока мы не можем обеспечить кинотеатры таким валом кинофильмов, который вернул бы нас к цифрам хотя бы 2019 года, потому что относительно тех показателей мы просели где-то на 40%. Сейчас ещё идёт сильный отток зрителей из кинотеатров в онлайн-сервисы, которые снимают своими силами собственный продукт. Но я считаю, что это не помешает кинотеатрам в будущем вернуться к большим заработкам, если мы начнём снимать в большом объёме — 300-400 фильмов в год, из которых 100 будут блокбастерами».

Ранее стало известно, что средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей. Таким образом был установлен новый рекорд — показатель стал самым высоким с 2015 года. Об этом говорят данные, размещённые в Единой автоматизированной информационной системе Фонда кино.