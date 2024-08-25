Кинопроизводители РФ потратили около $1 млн на съемки в Таиланде

Траты российских кинопроизводителей на съемки в Таиланде с начала года составили 31 млн батов или порядка $1 млн. Об этом сообщила глава отдела продвижения кинобизнеса при Министерстве туризма и спорта Таиланда Панидапха Суанкеу. Ее слова приводит ТАСС.

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Средства были направлены на реализацию четырех проектов для российской аудитории.

«Мы хотели бы больше сотрудничать на корпоративном уровне. Кино — это универсальный язык, который все понимают», — подчеркнул в беседе с изданием местный продюсер Апхинат Сиричарончит, принимавший участие в создании комедии «Джунгли» (2012 год) с Сергеем Светлаковым.

В этом году россияне стали больше тратить на развлечения. Расходы населения на концерты, театры и кино по итогам первого полугодия выросли на порядка 20%. Самым популярным событием января — июня стал мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой».

Ранее российские онлайн-кинотеатры зафиксировали приток платных пользователей.