В Кисловодске устроят фестиваль шоколада в честь Чебурашки

В ставропольском Кисловодске появилась новая традиция — отмечать день рождения Чебурашки детским фестивалем шоколада. В этом году праздник состоится в последний день лета.

«В Кисловодске 31 августа в честь дня рождения Чебурашки пройдет детский фестиваль шоколада. Для гостей фестиваля подготовили 11-часовую детскую развлекательную программу. Гости праздника смогут попробовать более 200 разновидностей кондитерских изделий от крупнейших ставропольских производителей шоколада и десертов», — сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

Программа фестиваля включает мастер-классы, конкурсы, квесты, спортивные состязания, аттракционы в «Чебурашкином городке». Для гостей праздника будут работать кукольный театр, аниматоры, а еще их ждут сладкие угощения и именинный пирог. Встречать маленьких гостей на разных локациях главного курортного бульвара Кисловодска будут ростовые куклы, изображающие популярных мультгероев.

Впервые фестиваль шоколада в честь дня рождения знаменитого персонажа прошел в Кисловодске в прошлом году.

Чебурашка и Кисловодск

Чебурашка является главным героем одноименного российского фильма 2022 года, который стал самым кассовым в истории российского кинопроката. В главных ролях снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов. Часть съемок проходила на Кавминводах, в том числе в Кисловодске.

После выхода ленты в прокат туристы в Кисловодске стали проявлять особый интерес к локациям, попавшим в кадр, а улицу Карла Маркса, где снимали самую яркую сцену фильма с тысячами апельсинов, прозвали «улицей Чебурашкинской». На волне популярности в городе создали туристический маршрут по местам съемок «Чебурашки», а также установили серию скульптур с этим персонажем.