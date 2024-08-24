В России вырос интерес к мультфильмам и детским сериалам

Интерес россиян к мультфильмам и детским сериалам вырос вдвое: по данным "Индекса Кинопоиск Pro", в первую неделю августа детский контент собрал 1018 баллов. Этот результат почти вдвое превышает набранные в первой неделе июля 549 баллов.

© кадр из фильма

В прошлом году интерес к мультфильмам и мультсериалам составил 1031 балл в промежуток с 14 по 20 августа 2023 года, но быстро снизился: на неделе с 21 по 27 августа 2023 опустился до 784 баллов. В этом году зрительский интерес сохраняется: с 12 по 18 августа детский контент собрал 1006 баллов.

Такой результат связан с замедлением YouTube: жители России стали смотреть детский контент на иных площадках: "Индекс Кинопоиск Pro" основан на страницах Яндекса и Google, связанных с мультфильмами и мультсериалами.

В топ-10 мультсериалов на неделе с 5 по 18 августа вошли: "Три кота", "Маша и Медведь", "Синий Трактор", "Привет, Малыш!", "Леди Баг и Супер-Кот", "Буба", "Барбоскины", "Щенячий патруль", "Лунтик и его друзья" и "Свинка Пеппа".

Интерес к детскому контенту сопоставим с просмотром популярных сериалов: мультсериал "Три кота" за две недели набрал 246 баллов и при участии в общем зачете занял бы 2 место в топ-20 популярных сериалов периода, обогнав "Великолепный век", "Пацанов" и другие проекты.

Ранее "Дзен" провел исследование, согласно которому наибольший интерес пользователей в летний период составляют кино и сериалы: этой тематикой контента интересуются 75% опрошенных, что на 3% выше результатов осени 2023 года.