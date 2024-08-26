На фестивале кино «Короче» раздали награды

Церемония закрытия XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" проходит в воскресенье вечером в Центральном парке Калининграда. Жюри подвели итоги смотра, наградив победителей, передает корреспондент ТАСС.

Главный приз достался полнометражному фильму "Чистый лист" режиссера Полины Кондратьевой. Актриса Зинаида Ястржембская, исполнившая в этом фильме главную роль, также удостоена специального приза "За яркий актерский дебют". В центре сюжета поэтически одаренная девушка Рита. Чтобы реализовать свои мечты и вырваться от отца, который начал диктовать Рите свои правила после смерти матери, Рита устраивается на работу сиделкой к дочери бывшей преподавательницы. Вера в себя поможет ей обрести независимость от окружающих людей и обстоятельств и пойти навстречу своей мечте.

"Спасибо всем, кто поддерживал. Друзья, коллеги и зрители. Вы говорили потрясающие слова во все дни фестиваля. Это самая главная награда", - сказала актриса со сцены, принимая награду.

Специальный приз жюри "За кинематографическую попытку спасти нашу Землю" получил фильм "Говорит Земля!" Евгения Корчагина. Он же получил спецприз от телеканала "Россия-1", который предполагает поддержку выпуска фильма.

Короткометражное кино

Короткометражных фильмов было больше. В 2024 году в отборочную комиссию прислали 1,5 тыс. работ, к показу отобрали только 30 картин.

Лучшим фильмом, по мнению жюри, стала картина Вари Маценовой "Яблоки" по рассказу Романа Михайлова "Героин приносили по пятницам". В центре сюжета влюбленный мальчик Андрей, роль которого исполнил Антоха МС. Он всю жизнь был влюблен в одну девушку, которая стала причиной попадания парня в психиатрическую больницу. В больнице многие думают, что пациент выдумал девушку. Однако тот получает шанс изменить свою жизнь.

Журнал "Искусство кино" также в этом году выделил особенным призом лучший, по его версии, фильм. Как отметил со сцены главный редактор издания Никита Карцев, приз вручается "За ненасилие". Победу одержала картина "Девушка Роза" режиссера Полины Капантиной. Выйдя за наградой, девушка долго не могла найти слов для приветствия.

"Сегодня мы увидели много свободы в ваших фильмах на этом фестивале. Спасибо, что вы живете с этой свободой. Спасибо за эту лаботаторию "Искусства кино", Наташе Мещаниновой, всем, кто это слушал. Нам пришлось отменить много фильмов на этой лаборатории. Но главное, что мы хотели отменить, это насилие", - сказал главред журнала Никита Карцев, вручая статуэтку.

Приз за лучший сценарий получил фильм "Последний фильм о любви" Сергея Малкина, а лучшей операторской работой стала картина "Земля".

Режиссер Никита Троценко получил приз за лучшую режиссуру с лентой "Мусор". Лучшей анимационной работой стал фильм "Один путь" Егора Харламова. Диплом за оригинальность замысла и изобретательность в воплощении - "Уроды" Александра Самсонова. Кроме того, был вручен специальный приз фильму "Куда ты уходишь" Марии Салюковой.

О фестивале

XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" проходит в Калининграде с 20 по 25 августа. Показы знаковых российских картин последних лет проходили все дни фестиваля: калининградцы и гости города смогут посмотреть "Летучий корабль", "Вызов", "По щучьему велению", а также победителя дебютной программы прошлого года - фильм "Бери да помни".