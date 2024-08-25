Прошла премьера документального фильма «Право женщин на море»

Премьера документального киноальманаха "Право женщин на море" состоялась на фестивале документального контента стриминговых платформ Original+Doc в Москве. Как рассказала ТАСС режиссер фильма Анастасия Ломакина, на фестивале была представлена первая новелла "Ветер перемен" о женщинах - полярных метеорологах.

"Мы представляем первую серию нашего документального альманаха "Право женщин на море", эта новелла называется "Ветер перемен", она посвящена метеорологам, синоптикам, климатологам, этой профессии. Показываем мы его в рамках фестиваля неигрового документального контента стриминговых платформ Original+Doc", - сказала Ломакина.

Киноальманах состоит из пяти новелл, в каждой две героини: одна исследовала Арктику и ходила в море в начале или середине ХХ века, другая - наша современница. Автор проводит параллели между их работой, жизнью и показывает, каково женщинам работать в полярных широтах.

Среди исторических героинь - полярный историк, этнограф и первая женщина-альголог (специалист по водорослям) в СССР Ксения Гемп, орнитолог, первая женщина-начальник полярной станции Нина Демме, первая женщина-ученая в Антарктиде, геолог Мария Кленова, первая в СССР женщина-лоцман Ольга Добычина и первая зимовщица на полярных станциях Ирина Русинова. Кстати, о Добычиной и о Русиновой известно очень мало, съемочная группа по крупицам собирала о них материалы. Первая новелла как раз о Русиновой.

"Про нее мало кто знает, <…> про нее мало информации, но она очень интересная героиня. Она в 1920-х годах стала первой женщиной-метеорологом на полярной станции в Малых Кармакулах на Новой Земле, где она зимовала. Она стала еще первой женщиной, которая прошла по Северному морскому пути на судне "Александр Сибиряков", - сказала режиссер. - Уникальная личность, и я считаю, что о ней должны знать. Поэтому мы, так скажем, восстанавливаем справедливость и возвращаем это имя".

Роль Русиновой в картине сыграла Дарья Дегтярева из Архангельска, а съемки проходили на Кольском полуострове.

Современные исследовательницы Арктики

Современная героиня новеллы - младший научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики, климатолог Екатерина Зотова. Она работала в Антарктиде и на Шпицбергене, постоянно участвует в экспедициях в Арктику. Исходя из своего опыта, Зотова говорит, что до сих пор женщинам довольно сложно пробиться в профессии, связанные с морем, слишком много стереотипов про женщин на корабле, и что это героические профессии, а героями, вроде как полагается быть мужчинам.

"И я сталкивалась с какими-то стереотипами по поводу того, что это какая-то сильно неженская профессия. Однако за то небольшое время, которое я работаю в Арктике, в высоких широтах, в морях, я точно вижу положительные изменения. Все больше и больше девушек приходят в различные профессии, связанные с исследованиями высоких широт. И все больше из них рвутся на передовую этих исследований, в экспедиции, за возможностью делать свои исследования "от и до", видеть то, что они исследуют, - поделилась она с ТАСС. - И с каждым годом все больше и больше девчонок оказываются моими коллегами в исследованиях".

Киноальманах покажут на различных фестивалях, затем он будет доступен на платформе "Смотрим". Проект создан на средства Фонда поддержки регионального кино.