Netflix готовит сериал по «Портрету Дориана Грея»

Стриминговый сервис Netflix взялся за работу над сериалом по мотивам гениального произведения «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Пока будущий проект носит название The Grays. В центре сюжета переосмысленная история о вечной молодости в контексте бьюти-индустрии наших дней. Мы увидим Дориана и его друга — художника Бэзила, который влюблён в его красоту. Сценаристом сериала стала Кэти Роуз Роджерс, она также заняла кресло продюсера вместе с Робби Роджерсом.

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Сам роман был издан ещё в конце XIX века и за свои годы был не раз экранизирован во многих странах мира, в том числе в России в 1915 году и в СССР в 1968-м. Последний известный фильм по произведению вышел в 2009 году с Беном Барнсом и Колином Фёртом.