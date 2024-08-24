Кинофестиваль «Волгоградский факел» открыт

В Новом экспериментальном театре Волгограде завершилась торжественная церемония открытия российского кинофестиваля «Волгоградский факел». Волгоградцев приветствовали гости фестиваля, знакомые зрителям по работам на экране Ольга Будина, Ольга Кабо, Ольга Прокофьева, Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, Дмитрий Щербина, Вахтанг Беридзе и Олеса Качер, Анастасия Савосина и Сергей Мухин, Анна Миклаш, Никита Малинин, Мария Болтнева и другие.

Овацией волгоградцы наградили гостя из Ташкента, исполнителя роли Ромео в фильме «В бой идут одни старики» Рустама Сагдуллаева. Тепло приветствовали киноманы Александра Павлова, исполнителя роли Штурмана в первом советском блокбастере «Экипаж». И благодарили Антона Багрова за смелый выход с песенкой из культовой советской комедии «Бриллиантовая рука».

До 28 августа в Волгоградской области пройдут кинопоказы конкурсной и внеконкурсной программ, творческие встречи, мастер-классы с участием звезд отечественного театра и кино. За награды кинофестиваля будут бороться 9 полнометражных фильмов, а также документальные и короткометражные ленты.