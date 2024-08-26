Лучшие сериалы 2024 года

Фантасмагорические сновидения, Великая Октябрьская революция, война во Вьетнаме и распри средневековой Японии — «Лента.ру» представляет рейтинг лучших сериалов, которые уже вышли в 2024 году и сумели завоевать внимание зрителей по всему миру.

© Lenta.ru

«Фантазмы» / Fantasmas

Сюрреалистический скетчком Хулио Торреса ищет и находит вдохновение в вещах совершенно неочевидных — в букве Q в исполнении Стива Бушеми, в прозрачном цвете мелков, в разговоре со службой поддержки и даже в подзабытом ситкоме «Альф», который с легкой руки создателя «Лос Страшилкас» превращается в душераздирающую историю любви, ревности и измен. «Фантазмы» с их абсурдными историями и условными декорациями напоминают очень яркое, сумбурное сновидение, в котором элементы суровой реальности пересекаются с бурлескной сказкой. В не слишком явно выраженной сюжетной основе сериала — жизнь инфантильного фантазера (Торрес), который отказывается оформлять себе справку о существовании, из-за чего сталкивается с массой бюрократических трудностей. (HBO)

«Властелины воздуха» / Masters of the Air

Планировавшаяся аж с 2012 года военная драма об американских пилотах, принимавших участие во Второй мировой войне, основана на книге Дональда Л. Миллера «Повелители воздуха: Американские бомбардировщики, которые воевали против нацистской Германии» и является идейной наследницей одного из величайших сериалов всех времен «Братья по оружию». В 2001-м проект, продюсируемый Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом, изменил представление о военных сериалах. «Властелины воздуха» с Барри Кеоганом и Остином Батлером в роли отважных летчиков хоть и не совершают новую революцию, но все же во многом достойно выдерживают пафосно-героический тон и реалистический стиль предшественника. (Apple TV+)

«Олененок» / Baby Reindeer

Один из самых любопытных сериалов весны рассказывает историю комика-лузера Донни Данна, тщетно пытающегося избавиться от внимания безумной сталкерши. В основу «Олененка» легла реальная история, приключившаяся с шоураннером и главным актером Ричардом Гэдом, который перенес на экран не только свои странные отношения с преследовательницей, но и куда более личные и болезненные откровения о пережитом сексуальном насилии. «Олененок» начинается как комедия, но вскоре Гэдд показывает зрителям пугающе подробную и откровенную картину из собственных комплексов и психологических травм. Просмотр «Олененка» — это своеобразное переживание этой травмы вместе с ее носителем. Путешествие, прямо скажем, не из исключительно приятных, но определенно захватывающее. (Netflix)

«Режим» / The Regime

Политическая сатира со звездой «Титаника» Кейт Уинслет в образе Елены, авторитарной правительницы небольшого государства где-то в Европе, была раскритикована западными критиками как «пустая и провальная» (зрителям из Восточной Европы, вероятнее всего, обилие разнообразных отсылок на многих исторических личностей будет куда очевиднее). Сатира, мол, не может существовать без четкого прообраза, а работа Уилла Трейси («Наследники», Last Week Tonight) слишком расплывчата, чтобы в созданной им Елене можно было увидеть какую-то определенную политическую фигуру. Но шоураннер явно ставит перед собой задачу куда более масштабную, чем высмеивание только одного существующего политического строя. «Режим» деконструирует природу абсолютной власти и всех пороков, которые ей сопутствуют, пытаясь разобраться в самой психологии тоталитарных режимов, зачастую чрезвычайно похожих на жизнь в абьюзивных отношениях. (HBO)

Ремейк хитового комедийно-мелодраматического боевика с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, в котором главные роли исполнили сценаристка и звезда «4лена» Майя Эрскин и шоураннер (и тоже звезда) «Атланты» Дональд Гловер, занимается подробным психологическим разбором токсичной динамики отношений двух шпионов-любовников. Преступный мир то и дело подкидывает метафорические ситуации — тут слежка за богатой семьей на горнолыжном курорте становится похожа на интрижку, там неожиданное знакомство с сослуживцами (такой же, только более опытной парой Смитов) из обмена шпионским опытом превращается в разговоры по душам о трудностях семейно-корпоративной жизни. (Amazon Prime Video)

«Джентльмен в Москве» / A Gentleman in Moscow

Псевдоисторическое драмеди с Юэном Макгрегором в роли потерявшего все в ходе революции русского дворянина, которого советская власть заключила под арест в отеле, — сериал не о России вовсе и не о столкновении буржуазной аристократии с воинствующим пролетариатом. Проект по роману директора нью-йоркской инвестиционной фирмы Амора Тоулза использует самое турбулентное время российской истории как фактуру для рассказа о человеке, который пытается сохранить себя в условиях тотального краха прежних норм и идеалов. Сохранить не только физически — «джентльмен» в названии проекта, в отличие от недавнего комедийного сериала Гая Ричи, здесь несет куда более глубокий смысл. (Paramount+)

«Рипли» / Ripley

«Рипли» Стивена Зеллиана, одного из самых маститых голливудских сценаристов («Список Шиндлера», «Ирландец», «Банды Нью-Йорка»), — история о психопате, который доводит манипуляции людьми до уровня шедеврального искусства. У лежащего в основе сериала романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» было уже немало экранизаций, в которых заглавный герой представал в совершенно разных ипостасях, но именно работа Зеллиана и талантливейшего актера Эндрю Скотта скрупулезно погружает зрителя во внутренний мир убийцы, почти не испытывающего эмпатии, предлагая проникнуться его чаяниями и взглянуть на реальность его глазами. Реальность эта холодна, лишена красочных оттенков и чрезвычайно дискомфортна, но даже в ней находится место восхищению искусством. (Netflix)

«Шугар» / Sugar

Самый необычный детектив последних лет не только отдает дань классическим голливудским нуарам, но и неожиданно ухитряется вдохнуть в заезженный нарратив совершенно новую жизнь. «Шугар» — вышедшая из-под пера Марка Протосевича («Тор», «Я — легенда», «Клетка») милейшая синефильская голливудская сказка с Колином Фарреллом, массой киноцитат и твистом а-ля М. Найт Шьямалан, который не то чтобы переворачивает сюжет вверх тормашками, но придает этой и без того фантазийной истории совсем уж фантасмагорические оттенки. «Шугар» — искреннее признание в любви к детективам золотого века Голливуда, которое при этом выполняет главную задачу развлекательного зрелища. То есть всеми силами и возможными приемами пытается публику удивить. (Apple TV+)

«Сегун» / Shōgun

Исторический эпос о феодальных распрях в Японии начала XVII века — один из самых громких хитов еще не завершившегося года. Основанный на романе писателя Джеймса Клавелла (уже экранизированном в 1980-х) сериал смещает оптику с главного персонажа-европейца в сторону как раз-таки главных акторов исторических событий — японцев. Пока между «Домом дракона», «Кольцами власти» и десятком менее заметных сериалов-клонов продолжается бесплодная борьба за лавры «Игры престолов», «Сегун», как некогда легендарные «Викинги», доказывает, что истории про Средневековье без драконов и дорогостоящих спецэффектов в кадре могут составить достойную конкуренцию многобюджетному фэнтези. (FX и Hulu)

«Сочувствующий» / The Sympathizer

Черная шпионская комедия о Вьетнаме, США и последствиях самой продолжительной войны XX столетия по одноименному роману-лауреату Пулитцеровской премии Вьет Тхань Нгуена погружается в весьма непростые темы идентичности, ксенофобии и исторической памяти, столкновения идеологий и реальности, а также наследия колониализма, в котором таится корень многих зол современности. Это бойкое антивоенное полотно, в работе над которым приняли участие культовый режиссер Пак Чхан-ук («Олдбой», «Служанка») и не менее культовый Роберт Дауни-младший в целом ансамбле разнообразных ролей, вышло в самое точное время — когда весь мир остервенело пытается поляризоваться, полезно не упускать химерность этого процесса из виду. (HBO)