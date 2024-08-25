Вышел кровавый финальный трейлер нового "Терминатора"

Опубликован финальный - кровавый и жесткий - трейлер анимационного проекта "Терминатор: Зеро" (Terminator: Zero / 18+). Новый сегмент линейки про роботов-убийц создан в формате аниме. Действие одной из линий шоу разворачивается в Японии в конце 1990-х годах.

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В оригинальной озвучке участвовали Тимоти Олифант, Розарио Доусон и Энн Дауд, режиссер сериала - Масаси Кудо.

Стриминг-релиз - уже 29 августа. В первом сезоне заявлены восемь эпизодов.

К слову, Терминатор в этом году празднует сорокалетие - самый первый фильм сеттинга, "Терминатор" с Шварценеггером, вышел осенью 1984-го.