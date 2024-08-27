В Паттайе представили фильм о реставрации картины Константина Маковского

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) представил в таиландском городе Паттайя фильм о реставрации знаменитой картины живописца Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге" (1869 г.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила координатор проектов партнерского Русского дома в Таиланде и Ассоциации "Русич" Инесса Эльяшева.

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Российские соотечественники и интересующиеся русской живописью местные жители смогли ознакомиться с процессом реставрации работы прославленного русского художника, который проходил в Русском музее, одном из крупнейших реставрационных центров России. Показ фильма состоялся в партнерском Русском доме, штаб-квартира которого находится в курортном городе Паттайя в провинции Чонбури.

"Мы получили официальное разрешение от Русского музея на показ интерактивных выставок и фильмов в Паттайе. Сегодня мы показали фильм о комплексной реставрации картины Константина Маковского", - сказала собеседник агентства.

"Мы получили статус Русского дома в Таиланде в качестве партнера Россотрудничества. Наша деятельность направлена на поддержку сообщества россиян и местного населения, для которых мы реализуем культурные и образовательные проекты под эгидой Россотрудничества. У нас есть несколько групп целевой аудитории, к ним относятся граждане Таиланда, которые хотят быть ближе к России, а также российские соотечественники, которые постоянно проживают в Паттайе и в провинции Чонбури, в том числе российские туристы, приезжающие в Таиланд, где они могут находиться без визы на срок до 60 дней", - подчеркнула Эльяшева.

Координатор проектов партнерского Русского дома в Таиланде отметила, что в Таиланде есть запрос на изучение русского языка, в связи с чем в Паттайе планируется открытие курсов по его изучению.

"Мы любим Россию, русский язык и все, что связано с продвижением нашей культуры. Мы хотим доказать, что Россия - это настоящий, высокообразованный и сильный партнер для других государств. И очень здорово, что Таиланд отвечает нам взаимностью", - добавила она.

Партнерский Русский дом в Таиланде 27 сентября планирует провести интерактивную выставку "С молодежного на великорусский. Объясняет Даль" совместно с Русским географическим обществом, а 28 сентября образовательную акцию "Литературный диктант".