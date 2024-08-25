Опубликовано расписание выхода третьего сезона «Жизнь по вызову»

Уже 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Шоу продолжит историю Александра Шмидта, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

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В третий сезон войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. В день премьеры будут доступны сразу две серии, а финал состоится 25 октября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 1 сентября

2-я серия 1 сентября

3-я серия 6 сентября

4-я серия 13 сентября

5-я серия 20 сентября

6-я серия 27 сентября

7-я серия 4 октября

8-я серия 11 октября

9-я серия 18 октября

10-я серия 25 октября