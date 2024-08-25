Опубликовано расписание выхода третьего сезона «Жизнь по вызову»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
Уже 1 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Жизнь по вызову». Шоу продолжит историю Александра Шмидта, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.
В третий сезон войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. В день премьеры будут доступны сразу две серии, а финал состоится 25 октября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Жизнь по вызову»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 1 сентября
2-я серия 1 сентября
3-я серия 6 сентября
4-я серия 13 сентября
5-я серия 20 сентября
6-я серия 27 сентября
7-я серия 4 октября
8-я серия 11 октября
9-я серия 18 октября
10-я серия 25 октября