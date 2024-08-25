По всей России прошла акция «Ночь кино»: что показали зрителям

Всероссийская акция состоялась в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. Участниками кинопоказов по всей стране стали более 3,5 тысячи человек. Тематические мероприятия также были организованы на 5 тысячах площадок.

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«Это прекрасная, восхитительная акция, когда в разных городах нашей страны – больших, маленьких – люди могут посмотреть разные фильмы <...>. Это дает ощущение развития и интереса к культуре в целом», – поделился впечатлениями режиссер Алексей Герман – младший.

В рамках всероссийской акции в Музее Победы прошли девять бесплатных показов в трех залах. Зрителям продемонстрировали новинки российского кинематографа: фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского, а также военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа – младшего.

Церемонию открытия посетили известные отечественные кинорежиссеры, а также представители Министерства культуры и «Роскино». Участники мероприятия смогли познакомиться с выдающимися деятелями культуры и поучаствовать в мастер-классах.

«Ночь кино» также провели в музее Г.О.Р.А, где прошел 9-часовой киномарофон. Кроме того, просмотр кинокартин был организован еще на 5 тысячах площадок в разных российских городах.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о российских кинопремьерах сказок в этом году. В октябре 2024 года на экраны планируется выпустить сказку «Огниво», также до конца этого года россияне увидят ленту «Баба-яга спасает Новый год». Кроме того, в декабре будет представлена семейная комедия «Домовенок Кузя».