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Жора Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»

По мотивам оскароносной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» (12+) снимут ремейк. Режиссёром будущей нетленки станет Жора Крыжовников, снявший народную комедию «Горько!» (16+) и сериал «Слово пацана» (18+). В современной версии картина Владимира Меньшова станет сериалом.

Жора Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»
© Нижегородская правда

О том, что список легендарных советских картин, ставших основой для ремейков, пополнит «Москва слезам не верит», стало известно ещё в начале июля. Тогда Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей конкурса национального контента.

Среди 130 проектов, на создание которых в ближайшие три года планируется выделить более 15 млрд рублей, оказалась и современная версия «Москва слезам не верит». 8‑серийный сериал по мотивам советской картины предполагалось назвать «МСНВ».

Сюжет ремейка пока особенно не раскрывается. Известно только, что действие будет разворачиваться в наши дни. Главной героиней станет провинциалка, которая с ребёнком на руках будет покорять Москву.

Изначально работать над сериалом должна была исключительно женская команда. Сценаристы Евгения Хрипкова, Юлия Гулян, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. Режиссёром же была заявлена Василиса Кузьмина, снявшая «Нику» (18+), «Алису» (16+), «Бесит» (18+), «Дрянь» (16+).

Однако, как стало известно, снимать проект решено доверить более прославленному режиссёру. Жора Крыжовников также станет сценаристом и продюсером.

«Мы сейчас снимаем сериал, посвящённый Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности – замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела наша саванна, как говорилось в одном мультфильме», – поделился он с журналистами.

Производством сериала занимается кинокомпания «Водород», в активе которой такие успешные проекты, как «Лёд» (12+) и «Сто лет тому вперёд» (12+).

Сейчас полным ходом идёт строительство декорации. Премьера планируется в 2026‑м году.

Кстати

Минпросвещения направило в Союз кинематографистов России предложение снять ремейки 30 советских историко-патриотических фильмов. Среди них «Звезда пленительного счастья» (12+) Владимира Мотыля, «Александр Невский» (6+) и «Иван Грозный» (0+) Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (12+) Сергея Бондарчука и даже получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля «Летят журавли» (12+) Михаила Калатозова.

А работа над современной версией «Войны и мира» уже началась. Так, режиссёр «Ликвидации» (16+) и «Тихого Дона» (12+) Сергей Урсуляк снимает по роману Льва Толстого одноимённый сериал. А выпустивший не так давно «Онегина» (12+) Сарик Андреасян готовится к полнометражной экранизации «Войны и мира».

Фильмы и сериалы
Ликвидация
Александр Невский
Москва слезам не верит
Звезда пленительного счастья
Судьба человека
Летят журавли
Горько!
Лёд
Тихий Дон
Михаил Калатозов
Владимир Мотыль
Сергей Эйзенштейн
Сарик Андреасян
Сергей Урсуляк
Сергей Бондарчук
Жора Крыжовников
Владимир Меньшов
Иван Грозный
Александр Невский
Лев Толстой
Минпросвещения России
Институт развития интернета
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