Жора Крыжовников снимет ремейк фильма «Москва слезам не верит»

По мотивам оскароносной советской мелодрамы «Москва слезам не верит» (12+) снимут ремейк. Режиссёром будущей нетленки станет Жора Крыжовников, снявший народную комедию «Горько!» (16+) и сериал «Слово пацана» (18+). В современной версии картина Владимира Меньшова станет сериалом.

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О том, что список легендарных советских картин, ставших основой для ремейков, пополнит «Москва слезам не верит», стало известно ещё в начале июля. Тогда Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей конкурса национального контента.

Среди 130 проектов, на создание которых в ближайшие три года планируется выделить более 15 млрд рублей, оказалась и современная версия «Москва слезам не верит». 8‑серийный сериал по мотивам советской картины предполагалось назвать «МСНВ».

Сюжет ремейка пока особенно не раскрывается. Известно только, что действие будет разворачиваться в наши дни. Главной героиней станет провинциалка, которая с ребёнком на руках будет покорять Москву.

Изначально работать над сериалом должна была исключительно женская команда. Сценаристы Евгения Хрипкова, Юлия Гулян, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. Режиссёром же была заявлена Василиса Кузьмина, снявшая «Нику» (18+), «Алису» (16+), «Бесит» (18+), «Дрянь» (16+).

Однако, как стало известно, снимать проект решено доверить более прославленному режиссёру. Жора Крыжовников также станет сценаристом и продюсером.

«Мы сейчас снимаем сериал, посвящённый Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности – замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела наша саванна, как говорилось в одном мультфильме», – поделился он с журналистами.

Производством сериала занимается кинокомпания «Водород», в активе которой такие успешные проекты, как «Лёд» (12+) и «Сто лет тому вперёд» (12+).

Сейчас полным ходом идёт строительство декорации. Премьера планируется в 2026‑м году.

Кстати

Минпросвещения направило в Союз кинематографистов России предложение снять ремейки 30 советских историко-патриотических фильмов. Среди них «Звезда пленительного счастья» (12+) Владимира Мотыля, «Александр Невский» (6+) и «Иван Грозный» (0+) Сергея Эйзенштейна, «Судьба человека» (12+) Сергея Бондарчука и даже получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля «Летят журавли» (12+) Михаила Калатозова.

А работа над современной версией «Войны и мира» уже началась. Так, режиссёр «Ликвидации» (16+) и «Тихого Дона» (12+) Сергей Урсуляк снимает по роману Льва Толстого одноимённый сериал. А выпустивший не так давно «Онегина» (12+) Сарик Андреасян готовится к полнометражной экранизации «Войны и мира».