Disney сократила инвестиции в «Звездные войны»

СМИ сообщают о сокращении инвестиций компании Disney в производство франшиз по вселенной «Звездных войн». Фанаты паникуют. Но в киноиндустрии борются с проблемами, возникшими из-за онлайн-платформ.

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НЕУДАЧА У ЗРИТЕЛЕЙ И ОТМЕНА

На этой неделе стало известно, что студия Lucasfilm отказалась продлевать сериал «Звездные войны: Аколит» на второй сезон. По данным издания «Deadline», лента, несмотря на высокие оценки от критиков, привлекла незначительное количество аудитории, при этом на производство картины было потрачено около $180-185 млн.

Любители саги выступили против отмены сериала и даже создали петицию в его поддержку. Однако, по сообщениям издания «Gamemag», она набрала менее 25 тысяч голосов.

Пользователей возмутило и то, что с сайта Disney удалили все упоминания о мерче по мотивам «Аколита». Позже их вернули, но зрители предположили, что проект ждет судьба американского сериала «Уиллоу» о волшебнике из маленькой деревни. Известно, что ранее ленту удалили с платформ для снижения налоговой нагрузки.

Сериал «Аколит» по вселенной «Звездных войн» вышел в июне 2024 года. По сюжету, события в картине развернулись задолго до первой части киновселенной. В сериале два джедая расследуют череду преступлений и противостоят темной силе.

Съемки ленты завершились летом 2023 года. Шоураннером сериала выступила Лесли Хэдланд.

Lucasfilm — американская киностудия, входящая в Walt Disney Studios медиаконгломерата The Walt Disney Company. Ранее она являлась одной из крупнейших независимых кинокомпаний, пока ее в 2012 году не приобрела корпорация Disney.

«Звездные войны» («Star Wars») — киновселенная, снятая в жанре эпической космической оперы. Она включает в себя 12 художественных фильмов, игровые и анимационные сериалы, документальные фильмы. По оригинальной картине написано множество книг и комиксов, выпущены видеоигры, игрушки, одежда и другие товары.

Первый фильм «Звездные войны» режиссера Джорджа Лукаса вышел в 1977 году. Основным героем является Люк Скайуокер, а в центре саги находится история трагедии его отца.

«Star Wars» занимают третье место в истории по общим кассовым сборам среди всех кинофраншиз, уступая только серии фильмов вселенной Marvel и фильмам про Человека-Паука. По данным, опубликованным в Сети, в 2020 году общая стоимость франшизы оценивалась в $70 млрд.

ВИНОВАТЫ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ?

По сообщениям издания «Forbes», в Disney не увидели ожидаемой отдачи от инвестиций во франшизу «Звездных войн». К тому же, отмечается, что студия Lucasfilm тратит слишком много средств на создание своих проектов. В результате чего компания снижает активность. В целом Lucasfilm известна тем, что анонсирует больше проектов, чем в итоге реально создает.

Например, у проекта «Опорная команда» вышел только один сезон, из сериала «Лэндо» пытаются сделать полнометражный фильм, лента «Книга Бобы Фетта» также не получит продолжения, а «Рейнджеры Новой Республики» отменили после скандального увольнения актрисы Джины Карано. Пока известно только о подготовке к съемкам фильма «Мандалорец и Грогу». Упоминаний о других проектах представители студии избегают.

По мнению американского журналиста Криса Гора, глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в скором времени собирается прекратить свою деятельность. Для этого, по его словам, она ищет «благоприятный информационный фон». При этом Гор заметил, что следующий «приятный проект» студии «Мандалорец и Грогу» выйдет только в 2026 году.

К тому же, согласно информации издания, в киноиндустрии подчеркнули, что замена линейного телевидения на стриминговые платформы не оправдала вложенных инвестиций. Например, недавно Paramount Global и Warner Bros. Discovery объявили об обесценивании активов на несколько миллиардов долларов.

В Disney также есть проблемы. В связи с этим компания пока не указывает в отчетности затраты на выкуп доли Comcast в Hulu, которая, предположительно, может стоить $10-15 млрд. К тому же ряд проектов для Disney Plus пришлось переделать под кинотеатральные релизы, как, например, фильм «Лило и Стич», который выйдет в прокат летом 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий между Lucasfilm и сценаристом Стивеном Найтом.