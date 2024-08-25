Дженна Ортега объяснила, почему удалила аккаунт в соцсети X

Американская актриса Дженна Ортега рассказала о своём отношении к социальным сетям и искусственному интеллекту. Звезда «Уэнсдей» и будущего «Битлджуса 2» заявила, что резко негативно относится к нейросетям из-за травмирующего опыта в соцсети X (ранее Twitter).

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Когда-то девушка создала аккаунт в сервисе, однако быстро обнаружила, что он полон дипфейков. В 14-летнем возрасте Ортега наткнулась на эротические изображения со своим лицом, что привело её в ужас. А окончательное решение удалить свой аккаунт девушка приняла после выхода сериала «Уэнсдей» в 2022 году, когда популярность сериала привела к наплыву нейро-фотографий нежелательного содержания.

Я ненавижу ИИ. Нравилось ли мне быть 14-летним подростком в «Твиттере» и видеть в детстве грязный отредактированный контент со мной? Нет. Это ужасно. Это разрушительно. Это неправильно. В итоге я удалила свой профиль, потому что после «Уэнсдей» пошёл наплыв — эти абсурдные изображения появлялись всё чаще, и я просто удалила аккаунт.

Ближайшим проектом Ортеги станет фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона. Лента выйдет в мировой прокат 6 сентября в кинотеатрах по всему миру.