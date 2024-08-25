Cборы фильма ужасов «Чужой: Ромул» превысили $200 млн

По итогам второй недели сборы фильма ужасов «Чужой: Ромул» в США превысили $ 72 млн. Лента продолжает занимать лидирующие строчки в местном прокате — выручка по сравнению с дебютной неделей упали на 62%.

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Общая касса хоррора тем временем превысила $ 225 млн. Лучшие показатели лента демонстрирует в Южной Корее, Мексике, Великобритании и Китае. Учитывая производственный бюджет ленты в $ 80 млн, картина уже окупила свои затраты и начала приносить компании 20th Century Studios прибыль.

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.