Сборы «Дэдпула и Росомахи» обошли «Железного человека 3»

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» превысили отметку в $ 1,21 млрд. На достижение этого результата ленте потребовался месяц — премьера картины состоялась в конце июля.

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Достижение столь высокой планки не только увеличило отрыв картины в списке самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», но приблизило ленту к самым успешным лентам Marvel. Новый «Дэдпул» уже обошёл показатели «Железного человека 3» ($ 1,2 млрд) и вошёл в топ-7 картин киновселенной по кассовым сборам. Впереди ленты находятся «Чёрная Пантера» ($ 1,33 млрд) и «Мстители: Эра Альтрона» ($ 1,39 млрд).

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с неудачливым Росомахой.